Debido a las nuevas regulaciones cambió el proceso para obtener la visa de Estados Unidos en México en este año 2026. Tras años de mantener ciertos privilegios de exención para los grupos más jóvenes y los de edad avanzada, las autoridades consulares han actualizado sus protocolos, estableciendo la obligatoriedad de la entrevista presencial para prácticamente todos los solicitantes.

Esta medida busca reforzar los controles de seguridad y verificar de manera directa la identidad de quienes desean ingresar a territorio estadounidense. Aquí te explicamos cómo quedan las nuevas reglas.

Los nuevos grupos obligados a la entrevista presencial

Históricamente, los menores de 14 años y los adultos mayores de 79 gozaban de un beneficio que les permitía tramitar su visa sin necesidad de presentarse ante un oficial consular en la Ciudad de México o en cualquiera de los consulados del país. Sin embargo, a partir de enero de 2026, esta facilidad ha quedado suspendida .

Ahora, todos los solicitantes dentro de estos rangos de edad deberán agendar una cita y acudir personalmente a las instalaciones diplomáticas. En el caso de los menores de edad, es indispensable que acudan acompañados de sus padres o tutores legales, quienes también deberán presentar su documentación vigente. Para los adultos mayores, se recomienda que asistan con un acompañante si requieren asistencia, aunque el proceso de entrevista será individual.

Estos son los cambios que llegan para quienes tramiten documentos extranjeros (foto: archivo).

¿Quiénes aún pueden evitar la cita en el consulado?

A pesar del endurecimiento de las políticas migratorias, el Servicio de Visas de los Estados Unidos ha contemplado escenarios específicos donde la entrevista presencial todavía puede ser omitida. Estas excepciones son limitadas y deben estar debidamente justificadas al momento de iniciar la solicitud en línea ( formulario DS-160 ).

Emergencias Médicas: Casos de vida o muerte o tratamientos urgentes que no pueden esperar los tiempos regulares de cita.

Renovaciones Recientes: Quienes tengan una visa que haya expirado hace menos de 48 meses (en ciertos tipos de visado específicos) podrían calificar para el programa de exención de entrevista, siempre y cuando no hayan tenido problemas legales previos.

Cuestiones Diplomáticas: Portadores de pasaportes oficiales o diplomáticos que realicen viajes de carácter gubernamental.

Es fundamental recalcar que la decisión final de otorgar la exención recae exclusivamente en el oficial consular, por lo que se recomienda iniciar el trámite con al menos seis meses de antelación debido al posible aumento en la demanda de citas presenciales que generará esta nueva normativa.