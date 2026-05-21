En medio de un debate aún vigente, el Gobierno federal mantiene su postura de promover el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum lo aplica al proclamarse como la “primera presidenta con a” de México.

“Es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de presidenta electa una mujer, presidenta, con a”, señaló por entonces durante la ceremonia en la que recibió su constancia que la acreditó como mandataria futura del país.

Mientras, el pasado 7 de octubre de 2025 el Congreso de Chihuahua aprobó una modificación a la Ley Estatal de Educación que limita la aplicación del lenguaje inclusivo a través de la obligación de “fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”.

Al respecto, la mandataria sentó su postura en una conferencia de prensa al ser consultada por la reforma aprobada por el Congreso de Chihuahua, impulsada por el Partido Acción Nacional, y su respuesta fue tajante.

Claudia Sheinbaum quiere que todos los mexicanos hablen en lenguaje inclusivo.

Claudia Sheinbaum quiere que los mexicanos cambien su idioma

“Pues que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo”, sentenció la Presidenta respecto a la iniciativa que coarta el uso del lenguaje inclusivo en el estado de Chihuahua.

Claudia Sheinbaum asumió a la presidencia de México el 1 de octubre de 2024.

La iniciativa, del legislador panista Carlos Olson, argumentó sin respaldo documental que el lenguaje inclusivo constituye una imposición y un factor del déficit educativo. La reforma no prohíbe el lenguaje inclusivo, aunque el propio autor la presentó públicamente como si lo hiciera.

¡LO LOGRAMOS!



CHIHUAHUA ES EL PRIMER ESTADO DEL PAÍS EN PROHIBIR EL LENGUAJE INCLUSIVO EN ESCUELAS.



No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no 'niñes'.



¡Sentido común sobre ideología! pic.twitter.com/StViAoxSZp — Carlos Olson (@SoyOlson) October 7, 2025

El gobierno federal y sus propios manuales

El debate contrasta con la postura histórica del gobierno federal, que a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha promovido manuales orientados al uso de un lenguaje incluyente y no sexista dentro de la administración pública.