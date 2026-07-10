El descuento está disponible para personas que cumplen con los requisitos de ingresos y residencia establecidos por la ciudad de Nueva York.

Viajar en transporte público representa uno de los principales gastos mensuales para millones de personas. Sin embargo, existe un programa oficial que permite pagar solo la mitad del boleto, una ayuda económica que busca aliviar el presupuesto de quienes cumplen determinados requisitos de ingresos.

El beneficio ya está disponible y ofrece un descuento masivo en los viajes realizados en metro y autobuses, una de las iniciativas más importantes para facilitar el acceso al transporte y reducir el costo de la movilidad diaria.

¿Quiénes pueden viajar a mitad de precio en el transporte público?

El beneficio corresponde al programa Fair Fares NYC, una iniciativa de la ciudad de Nueva York destinada a personas con ingresos bajos que necesitan utilizar el transporte público de manera frecuente.

Quienes sean aceptados podrán obtener un 50% de descuento en:

Viajes en el subte (MTA Subway) .

Recorridos en autobuses locales .

Autobuses expresos .

Tarifas del sistema Access-A-Ride, destinado a personas con movilidad reducida.

El descuento puede utilizarse mediante la tarjeta OMNY o una MetroCard Fair Fares, según la modalidad elegida por el usuario.

¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder al beneficio?

Los beneficiarios del programa pueden pagar solo la mitad del boleto en el metro y los autobuses de la ciudad.

Para formar parte del programa es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por la ciudad de Nueva York.

Entre ellas se encuentran:

Tener entre 18 y 64 años .

Residir de manera permanente en alguno de los cinco distritos de Nueva York .

Cumplir con los límites máximos de ingresos establecidos por el programa.

No recibir otros beneficios de transporte incompatibles con Fair Fares NYC.

Las autoridades revisan la información presentada por cada solicitante antes de aprobar el beneficio.

Todos los documentos que se deben presentar para acceder al beneficio

Para acceder al beneficio, generalmente será necesario presentar documentación que permita verificar la información declarada.

Entre los documentos que pueden solicitarse figuran:

Documento de identidad.

Comprobante de domicilio.

Prueba de ingresos.

Información adicional si la autoridad considera necesario completar la evaluación.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda revisar el listado actualizado de requisitos en el sitio oficial del programa para evitar demoras.

¿Cómo inscribirse en Fair Fares NYC?

Las personas interesadas pueden presentar la solicitud de forma completamente gratuita.

El trámite puede realizarse:

A través del portal oficial de Fair Fares NYC .

En un Centro de Ayuda (Fair Fares Center) habilitado por la ciudad.

Presentando la documentación que acredite identidad, residencia e ingresos.

Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario podrá comenzar a utilizar el descuento en el transporte público.

Si se cumple con los requisitos de ingresos y residencia, solicitar este beneficio puede ayudarte a viajar a mitad de precio durante todo el año. Por eso, antes de renovar una tarjeta de transporte o recargar saldo, conviene comprobar si cada usuario puede acceder al programa.