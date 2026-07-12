Las autoridades de Relaciones Exteriores y migratorias han emitido un aviso sobre la necesidad de mantener actualizados los datos biométricos correspondientes al pasaporte. Los ciudadanos, ya sean nacionales o extranjeros residentes que han retrasado la renovación de su documentación, enfrentarían una prohibición inmediata de ingreso o salida del país.

Esta medida tiene como propósito fortalecer la seguridad en las fronteras y asegurar que la identidad de cada viajero se encuentre debidamente respaldada por los sistemas digitales contemporáneos.

Oficial y confirmado| México impide el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no realizaron este trámite en su pasaporte

No se limita únicamente a la fecha de vencimiento, sino que también se refleja en el avance hacia el nuevo modelo de pasaporte electrónico, el cual ya constituye el estándar oficial.

¿Quiénes corren mayor riesgo de ser retenidos?

Es fundamental entender que las aerolíneas ahora tienen la instrucción de negar el abordaje a quienes no cumplan con estos criterios de seguridad, evitando así multas administrativas de carácter internacional.

La restricción no es generalizada, pero afecta de manera directa a un grupo específico de personas. De acuerdo con los lineamientos recientes, los viajeros que se verán imposibilitados para transitar son aquellos que:

Posean un pasaporte con daños visibles o falta de hojas.

No hayan realizado la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de intentar cruzar la frontera.

Cómo prevenir y resolver problemas migratorios

El proceso de renovación exige la validación de la CURP certificada y el pago de los derechos correspondientes, los cuales varían de acuerdo a la vigencia deseada (3, 6 o 10 años).

Es importante considerar que sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos, como el AICM o el de Cancún, negarán tu acceso, llevándote a realizar un procedimiento manual que podría conllevar a la cancelación del vuelo.

A fin de evitar formar parte de la estadística de pasajeros varados en el aeropuerto, se recomienda de manera oficial revisar el estado físico y legal del pasaporte con un margen mínimo de tres meses previos a cualquier viaje. Si tu documento fue emitido hace varios años y carece del chip electrónico visible en la portada, es momento de solicitar una cita.