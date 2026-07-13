Por qué mezclar sal y limón en las cuatro esquinas de la casa la noche de luna llena.

En redes sociales crece la tendencia de colocar sal y limón en las cuatro esquinas del hogar durante la noche de luna llena. Se trata de un ritual esotérico que combina elementos de la limpieza energética con creencias populares transmitidas de generación en generación.

Quienes practican esta tradición aseguran que la luna llena representa un momento de máxima energía, ideal para “renovar” el ambiente del hogar.

La sal, por su parte, es uno de los elementos más utilizados en rituales de protección alrededor del mundo, mientras que el limón suele asociarse con la purificación y la eliminación de energías negativas.

Mezclar rodajas de limón con sal: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Generado con IA.

Cómo se realiza el ritual, según la tradición

De acuerdo con quienes siguen esta práctica, el procedimiento consiste en colocar un poco de sal junto con un limón cortado en cada una de las cuatro esquinas de la vivienda, justo la noche en que la luna llena está en su punto más alto.

Se dice que esta combinación debe permanecer ahí durante la noche, y que al día siguiente conviene retirarla y desecharla fuera de casa, como parte del “cierre” simbólico del ritual.

Muchos aseguran que esta práctica ayuda a “cortar” con las malas vibras acumuladas, atraer estabilidad y dar un nuevo comienzo energético al hogar, especialmente en momentos de cambios importantes.

Una tradición cultural

Es importante señalar que este ritual forma parte de creencias populares y esotéricas, sin que exista evidencia científica que respalde sus efectos. Su popularidad responde más a la tradición cultural y al simbolismo que representa para quienes lo practican, que a comprobaciones objetivas.

Aun así, este tipo de costumbres siguen despertando gran interés, especialmente entre quienes buscan rituales sencillos para marcar el inicio de una nueva etapa o simplemente sentir una conexión simbólica con los ciclos lunares.