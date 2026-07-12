Cuatro de los destinos turísticos más destacados de México —Riviera Maya, Los Cabos, Guadalajara y Puerto Vallarta— imponen restricciones de acceso para ciudadanos extranjeros que cuenten con un pasaporte caducado.

Es fundamental que los visitantes internacionales tomen en cuenta estas regulaciones al planificar su viaje, puesto que podrían enfrentar inconvenientes al llegar a estos lugares emblemáticos.

Nuevas restricciones para extranjeros con pasaporte vencido

Las autoridades aclararon que la restricción no distingue nacionalidad: cualquier extranjero, independientemente de su país de origen, quedará impedido de ingresar si porta un pasaporte cuya fecha de vencimiento haya expirado.

Ningún ciudadano extranjero podrá ingresar en el país si su pasaporte presenta una fecha de vencimiento anterior que la del día de viaje. La medida aplica en:

Aeropuertos

Puertos marítimos

Puntos de acceso terrestre de cada destino

En el caso de los ciudadanos estadounidenses, las autoridades recordaron que deben presentar un pasaporte vigente para poder ingresar a México. Si viajan en avión, es obligatoria la libreta de pasaporte (“passport book”), mientras que quienes crucen por tierra también pueden utilizar la tarjeta pasaporte (“passport card”).

Es importante señalar que México no exige actualmente una vigencia mínima de seis meses , pero el documento sí debe mantenerse válido durante toda la duración del viaje.

Extranjeros con pasaporte vencido: por qué no pueden ingresar a México

El pasaporte es reconocido por las autoridades como el documento de identificación internacional más importante, así como uno de los requisitos imprescindibles para la entrada a México.

Los extranjeros que intenten ingresar a México con un documento que ya ha expirado corren el riesgo de ser rechazados por las autoridades migratorias. No obstante, en la mayoría de los casos, ni siquiera logran abordar el avión, ya que las aerolíneas suelen llevar a cabo la verificación de documentos antes del embarque, lo cual puede resultar en la negación del viaje a quienes no cumplen con los requisitos de entrada establecidos por el país receptor .

Adicionalmente al pasaporte válido, los funcionarios migratorios pueden requerir otros documentos, como reservas de alojamiento, billetes de regreso o continuación de viaje, así como comprobantes que demuestren la solvencia económica necesaria para cubrir los gastos durante la estancia.

Pasaporte vencido: qué deben hacer los extranjeros antes de ingresar a México

Es esencial comprobar de forma anticipada la fecha de expiración del pasaporte . En el supuesto de que el documento haya caducado, los viajeros necesitan iniciar el proceso de renovación pertinente antes de intentar cruzar la frontera.

Las autoridades migratorias sugieren evitar esperar hasta el último momento, ya que un pasaporte caducado puede ocasionar demoras, limitaciones o incluso la denegación de ingreso. Por lo tanto, se recomienda visitar la embajada o consulado pertinente para llevar a cabo la renovación y asegurarse de que toda la documentación se encuentre vigente antes del viaje.