Oficial y confirmado | IMSS pagará más dinero a familiares, esposas e hijos de pensionados retirados bajo la Ley 73

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que reciben su jubilación conforme a la Ley del Seguro Social de 1973 pueden acceder a un beneficio que incrementa el importe de su pensión mensual. Se trata de las Asignaciones Familiares, un apoyo económico dirigido a quienes tienen familiares que dependen de ellos.

Una de las preguntas más frecuentes entre los jubilados es si conviene registrar como beneficiario a la esposa, a los hijos o a ambos, así como cuál de estas opciones representa un mayor incremento en la pensión durante 2026.

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La respuesta depende del parentesco reconocido por el IMSS y del porcentaje adicional que establece la legislación para cada caso.

¿Qué son las Asignaciones Familiares del IMSS?

Las Asignaciones Familiares son un beneficio que aumenta el monto de determinadas pensiones otorgadas bajo la Ley del Seguro Social de 1973. Su propósito es brindar un apoyo adicional a los pensionados que tienen familiares bajo su dependencia económica.

Este incremento puede aplicarse a pensiones por:

Cesantía en Edad Avanzada.

Vejez.

Invalidez.

Es importante señalar que no se trata de un pago independiente, sino de un porcentaje adicional que se suma al monto mensual de la pensión.

¿Quiénes cobran asignaciones familiares?

El IMSS reconoce distintos familiares que pueden dar derecho a una Asignación Familiar, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Entre ellos se encuentran:

Esposa o esposo.

Concubina o concubinario.

Hijos menores de 16 años.

Hijos de hasta 25 años que continúen estudiando en instituciones del Sistema Educativo Nacional.

Hijos con discapacidad permanente que les impida mantenerse por sí mismos.

Padres que dependan económicamente del pensionado, siempre que no existan cónyuge, concubino o hijos con derecho.

Cada situación deberá acreditarse con la documentación correspondiente.

¿Cuánto aumenta la pensión por asignación familiar?

Cuando el pensionado registra a su esposa o esposo como beneficiario, el IMSS incrementa el monto de la pensión en 15%. Este porcentaje también puede aplicarse en casos de concubinato, siempre que se acrediten los requisitos establecidos por la institución.

En el caso de los hijos, la Asignación Familiar equivale al 10% de la pensión por cada uno que cumpla con las condiciones previstas en la ley.

Esto significa que:

Un hijo genera un incremento del 10%.

Dos hijos representan un aumento del 20%.

Tres hijos incrementan el porcentaje al 30%.

Cualquiera sea el caso, las autoridades requieren:

Identificación oficial del pensionado.

Acta de matrimonio o documentos que acrediten el concubinato.

Actas de nacimiento de los hijos.

Constancias de estudios para hijos de entre 16 y 25 años.

Dictámenes médicos en caso de discapacidad.

Documentación que compruebe la dependencia económica de los padres.

Las autoridades solicitarán información adicional según las características de cada expediente.