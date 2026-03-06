A partir de marzo comenzará el proceso para tramitar la licencia de conducir permanente en el estado de Sinaloa. Sin embargo, las autoridades ya confirmaron que no todas las personas podrán acceder a este documento, incluso si están dispuestas a pagar el trámite. Según trascendió, quienes hayan cometido ciertas infracciones graves quedarán automáticamente fuera del proceso. Las autoridades estatales detallaron que los ciudadanos que hayan cometido infracciones consideradas graves no podrán solicitar la licencia de conducir permanente. Entre los casos que impedirán el trámite se encuentran: Si el historial del conductor muestra alguno de estos antecedentes en los registros oficiales, la solicitud será rechazada automáticamente. Quienes sí cumplan con las condiciones podrán iniciar el trámite siempre que presenten la documentación solicitada por las autoridades del estado. Los requisitos principales son: Cumplir con estos puntos será indispensable para obtener el documento de forma permanente. El primer periodo para solicitar la licencia permanente en Sinaloa comenzará el martes 17 de marzo de 2026. A partir de esa fecha, los conductores interesados podrán iniciar el proceso en los módulos habilitados por el gobierno estatal. Las autoridades señalaron que el trámite no se limitará únicamente a marzo. Durante el resto de 2026 se abrirán nuevos periodos para que más conductores puedan solicitar el documento. Las fechas exactas se anunciarán conforme avance el año, por lo que los interesados deberán mantenerse atentos a los comunicados oficiales para no perder la oportunidad de realizar el trámite.