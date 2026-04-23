El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV) confirmó una actualización en los requisitos para registrar vehículos, que impacta directamente en quienes no tengan la documentación correspondiente a su nombre. Según la normativa vigente, el sistema exige ahora la presentación obligatoria de documentación personal válida y actualizada, lo que podría dejar fuera del registro a quienes no cumplan con estos requisitos. El Departamento de Vehículos Motorizados estatal estableció que, desde marzo de 2026, las personas que quieran registrar un vehículo deberán presentar una identificación válida y prueba de estatus legal en el país. Entre los documentos aceptados se encuentran licencias de conducir vigentes, pasaportes o identificaciones oficiales emitidas por organismos gubernamentales. Sin estos requisitos, el trámite no puede completarse. Además, las autoridades remarcaron que el vehículo debe estar registrado a nombre del titular que presenta la documentación, lo que refuerza el control sobre la propiedad y la legalidad del registro. La nueva normativa implica que quienes no puedan acreditar identidad o estatus legal podrían enfrentar bloqueos en el registro de sus vehículos. Esto significa que no podrán completar el trámite ni renovar la documentación correspondiente. Incluso, el endurecimiento de los controles podría derivar en que ciertos registros queden invalidados si no cumplen con los nuevos estándares exigidos por el sistema estatal. Para registrar o renovar un vehículo en Texas, las autoridades exigen presentar documentación clave que respalde tanto la identidad como la propiedad del vehículo. Entre los requisitos principales se encuentran: El cumplimiento de estos requisitos es obligatorio para mantener el registro activo. De lo contrario, el sistema puede rechazar o bloquear el trámite.