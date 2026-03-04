Este martes 3 de marzo, la Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México, luego de recibir el aval de la mayoría de los congresos estatales. Con ello, se confirma que el país avanzará hacia una semana laboral de 40 horas de manera gradual hasta 2030. Desde el recinto, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, del PAN, anunció: “El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas las fracciones IV y XI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, en materia de reducción de la jornada laboral”. La declaratoria fue remitida al Senado para sus efectos constitucionales, mientras que el decreto establece que el Congreso deberá adecuar la legislación secundaria en un plazo de 90 días tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con la reforma al artículo 123 constitucional, se determina que la jornada laboral será de 40 horas semanales una vez concluido el periodo de transición. El boletín señala que “con lo aprobado, se determina que la jornada laboral será de cuarenta horas semanales”. La reforma también precisa que la reducción no afectará los ingresos: “en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras”. El régimen transitorio establece que la reducción será progresiva a partir de 2026, hasta alcanzar las 40 horas en 2030. El documento indica que la duración de la jornada se alcanzará de manera gradual conforme al siguiente calendario: El boletín de la Cámara de Diputados precisa: “la duración de la jornada laboral a que se refiere el artículo 123, apartado A, fracción IV --40 horas de la semana laboral-- se alcanzará de manera gradual”, detallando cada año y su respectiva reducción. La reforma también refuerza las reglas sobre el trabajo extraordinario. Señala que cuando deban aumentarse las horas por circunstancias extraordinarias, “se abonará como salario por este tiempo un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias”. La reforma también establece límites claros: “el trabajo extraordinario no excederá de doce horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo”. Si se supera ese tope, “obliga a la persona empleadora a pagar doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria”, y se prohíbe que personas menores de 18 años laboren tiempo extraordinario.