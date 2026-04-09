Tener más de 60 años no significa alejarse del mercado laboral. En México, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) opera el programa de Vinculación Productiva, una iniciativa pública y gratuita que conecta a personas adultas mayores con oportunidades de trabajo formal o flexible, según sus habilidades, oficio o profesión. El esquema va más allá de generar un ingreso extra: también impulsa la inclusión social y el reconocimiento de la experiencia acumulada por este sector de la población. Para 2026, el programa mantiene convenios activos con empresas que valoran el perfil de los trabajadores mayores y les ofrecen condiciones laborales competitivas. Acceder al programa no tiene costo. Los interesados deben: Una vez reunida la documentación, se llena una solicitud y se asiste a una entrevista con personal del programa, instancia en la que se define la actividad productiva o voluntaria más adecuada para cada participante. Parte de la estrategia institucional incluye la capacitación al sector empresarial para sensibilizarlo sobre el valor de incorporar personas mayores a sus equipos. De esta forma, el INAPAM actúa como puente entre la oferta laboral de adultos mayores y la demanda de empresas que reconocen su experiencia como un activo. El programa ofrece dos grandes rutas de participación que son: La primera son los empleos formales mediante convenios empresariales, que incluyen sueldo base, prestaciones de ley y, en varios casos, beneficios superiores a los mínimos legales. Las contrataciones pueden ser por hora, jornada completa, proyecto o prestación de servicios. La segunda ruta contempla esquemas de mayor flexibilidad, como jornadas parciales o por proyecto, ideales para quienes buscan compatibilizar el trabajo con otras actividades. También se mantiene la figura del empacador voluntario en establecimientos comerciales, una alternativa que genera ingresos diarios y refuerza los vínculos sociales. Con este programa, el organismo busca fortalecer la autonomía económica y el bienestar integral de las personas de 60 años o más, reafirmando su papel activo dentro de la vida productiva del país. Los adultos mayores que sean contratados recibirán por su servicio la paga de un sueldo base que para el 2026 está estimado en: Quienes deseen iniciar el trámite pueden acercarse a la sede del INAPAM más cercana o consultar los canales oficiales de atención del instituto.