La nueva flota de aviones es una de las aeronaves más silenciosas del mercado y cuenta con una configuración de asientos 2+2.

La aerolínea Mexicana sigue fortaleciendo su capacidad operativa con la incorporación de nuevas aeronaves de última generación. La aerolínea informó la llegada de su séptimo avión Embraer E190-E2, un modelo con capacidad para más de 100 pasajeros que forma parte de su estrategia de modernización y crecimiento.

En el comunicado, la empresa destacó que recibió “su séptima aeronave E190-E2, un paso clave en su plan de modernización y fortalecimiento de flota”. Asimismo, señaló que la integración del equipo permitirá ampliar operaciones y reafirma “el compromiso de Mexicana de conectar a México con México”.

Foto ilustrativa de un avión de Mexicana de Aviación. Cortesía Embraer

Así es el nuevo avión que fortalece la flota de Mexicana

El Embraer E190-E2 es una aeronave diseñada para incrementar la eficiencia operativa de las aerolíneas. Mexicana destacó que el modelo permite reducir el consumo de combustible, disminuir emisiones contaminantes y ofrecer una experiencia más cómoda para los pasajeros.

De acuerdo con la compañía, el E190-E2 “destaca por su eficiencia operativa al reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes”. Además, indicó que es una de las aeronaves más silenciosas del mercado y cuenta con una configuración de asientos 2+2.

Mexicana sumó su séptimo avión E190-E2 El Cronista | Grok IA

Características principales del E190-E2:

Capacidad para más de 100 pasajeros.

Tecnología de última generación.

Configuración de asientos 2+2 .

Menor consumo de combustible.

Reducción de emisiones contaminantes.

Cabina más silenciosa.

Mayor eficiencia operativa.

Diseño enfocado en la comodidad del pasajero.

La meta de Mexicana para los próximos años

La llegada de esta aeronave forma parte de un programa de expansión que busca incrementar la conectividad aérea desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia distintos puntos del país.

Según el comunicado, Mexicana avanza en la consolidación de una flota moderna que estará integrada por aeronaves Embraer. La empresa prevé seguir incorporando nuevos equipos durante los próximos meses para fortalecer sus operaciones.

La aerolínea informó que trabaja en una flota proyectada de 20 aeronaves Embraer para finales de 2027. Esta estrategia busca impulsar la conectividad nacional y fortalecer el desarrollo de la industria aérea mexicana.

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Promociones y destinos disponibles de Mexicana

Además de la expansión de su flota, Mexicana mantiene promociones especiales en distintas rutas nacionales. La aerolínea anunció tarifas desde 49 pesos más impuestos y tasas en algunas rutas seleccionadas, sujetas a disponibilidad y condiciones de viaje.

Destinos nacionales operados por Mexicana: