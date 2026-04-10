El uso indebido de los asientos reservados en el transporte público volvió a encender el debate sobre la cultura cívica en la Ciudad de México, luego de que una usuaria del Metrobús denunciara públicamente que estos espacios suelen ser ocupados por personas que no los necesitan, dejando de pie a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. A través de redes sociales, la denunciante señaló que, incluso cuando se solicita el asiento, algunas personas se niegan a cederlo, lo que generó una ola de reacciones y abrió la discusión sobre la necesidad de reforzar las reglas dentro del Metrobús. La publicación estuvo acompañada de una imagen que evidencia la problemática al interior de una unidad. En respuesta, el Metrobús pidió a la usuaria información específica como el número de unidad, dirección y próxima estación para poder intervenir, al tiempo que reiteró la importancia de acudir con elementos de seguridad. Este caso reavivó el llamado a respetar los espacios designados, dejando claro que estos asientos no son opcionales, sino una medida para garantizar accesibilidad y seguridad. Las autoridades del Metrobús han reiterado que los asientos reservados están destinados exclusivamente para personas que realmente los necesitan, como parte de una política de inclusión y movilidad segura dentro del transporte público. El respeto a estas normas no solo es una cuestión de reglamento, sino de convivencia social. Desde el Metrobús insisten en que, ante cualquier incumplimiento, los usuarios del transporte público pueden solicitar apoyo al personal de seguridad o reportar directamente el incidente, con el objetivo de fomentar una cultura de respeto y empatía dentro del sistema de transporte.