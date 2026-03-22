Viajar en el Metrobús de la Ciudad de México ahora implica ajustar la forma en que llevas tus pertenencias. Una nueva recomendación sugiere evitar el uso de mochilas para mejorar la comodidad y reforzar la seguridad durante los trayectos, especialmente en horas de alta demanda. Esta medida busca hacer más ordenado y empático el uso del transporte público, reduciendo molestias entre pasajeros y previniendo incidentes dentro de las unidades, que diariamente registran una gran afluencia en el sistema Metrobús CDMX. La norma es clara, aunque no se impongan sanciones: llevar la mochila en los hombros obstaculiza la movilidad y provoca incomodidad en espacios reducidos. Al bajarla durante el trayecto, se mejora la convivencia y se favorece una experiencia de viaje más segura. Metrobús CDMX enfatiza que esta acción, aunque simple, tiene un impacto positivo para todos. Disminuye los empujones, mejora la circulación dentro de las unidades y favorece un ambiente más respetuoso entre usuarios. Se trata de una práctica común en diversos sistemas de transporte a nivel mundial, donde el respeto al espacio colectivo es fundamental. Con “mochila abajo”, los viajes se tornan más prácticos y cómodos.