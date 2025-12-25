A puertas de comenzar el 2026, ya varios estados de México comenzaron el reemplacamiento de los vehículos. En algunos lugares, como lo es el Estado de México, la actualización de las placas se debe hacer por ley cada 5 años; no obstante, en el caso de la CDMX, donde no es obligatorio el cambio de placas cada cierto tiempo, según informes de la Secretaría de Movilidad, en Ciudad de México, rodar con un vehículo que no tiene palca, significa una multa de entre 2.074 a 3.112 pesos.

Para evitar multas por no tener las placas de tu vehículo actualizadas, ya sea por vencimiento, por cambio de estado, por cambio de dueño del vehículo o robo de automotor, entre otras opciones, toma en cuenta el reemplacamiento y las campañas que diferentes estados ya están implementando para hacer de este trámite un proceso mucho más amigable.

Estados que están cambiando las placas

Inicia el 2026 con tu placa actualizada y la documentación de tu vehículo al día. Ten presente que no es lo mismo un reemplacamiento o renovación de placas que el alta de placas. En la primera opciones, actualizas tu placa ya existente ye en la segunda opciones respectivamente, se trata de un proceso para autos nuevos o seminuevos.

Jalisco

Nayarit

Quintana Roo

Edomex

Veracruz

Puebla

CDMX

Cómo será el reemplacamiento vehicular en los estados de México

Cada estado tiene programas y costos diferentes que le ayudarán a los conductores poder realizar un cambio de placa de forma sencilla y sin afectar el bolsillo.

De cara a 2026, varios estados activaron programas de reemplacamiento con costos, calendarios y beneficios distintos. En algunos casos el trámite será obligatorio y en otros habrá subsidios, prórrogas o descuentos por cumplir en tiempo y forma.

Reemplacamiento vehicular. Gobierno de México

Estos son los datos clave que tienes que considerar si vivís en alguno de los estados que ya anunciaron cambios en placas vehiculares:

Jalisco: habrá prórroga gratuita durante enero, febrero y marzo de 2026 para vehículos con placas antiguas (Maguey, Gota y Minerva). Para acceder, es obligatorio tener cubierto el refrendo vehicular 2025. Desde abril, el trámite tendrá costo y sanciones.

Enero: 1, 2, 3 y 4

Febrero: 4, 5, 6 y 7

Marzo: 7, 8, 9 y 0

Nayarit: el reemplacamiento generalizado será obligatorio en 2026. El costo será de 2,724 pesos, e incluye placas, engomado, tarjeta de circulación y verificación.

Quintana Roo: el Canje de Placas 2026 inicia en enero con costos diferenciados según tipo de vehículo y subsidio del 100% de la tenencia si se realiza entre enero y marzo sin adeudos.

Si no tienes adeudos de control vehicular en años anteriores y realizas tu #CanjeDePlacas2026 en enero, febrero o marzo;



¡El Gobierno del Estado te subsidia el 100% de la Tenencia Vehicular!



¡Estar al día te beneficia!#Pontelasplacas🙋🏻‍♀️#En2026CirculaSeguro pic.twitter.com/8pgadav8S7 — SATQROO (@satqroo) December 6, 2025

Veracruz: todas las motocicletas deberán tener placas vigentes antes del 1 de enero de 2026. El costo será de 980 pesos para quienes no hayan reemplacado.

Puebla: la Ley de Ingresos 2026 fijó nuevos costos para placas, control vehicular, licencias y otros trámites, que serán obligatorios el próximo año. En el caso de las placas nuevas para vehículos particulares, el costo será de 1.275 pesos.

Reemplacamiento vehicular 2026 en el Estado de México

La Secretaría de Finanzas del Estado de México informó que el reemplacamiento será obligatorio en 2026 para vehículos con placas expedidas en 2021 y cuya tarjeta de circulación tenga vigencia hasta el 31 de agosto de 2026, según lo publicado en la Gaceta del Gobierno.

“El trámite será obligatorio para los vehículos con placas expedidas en 2021”, indicó la dependencia, que además estableció un calendario escalonado de abril a agosto según la terminación de placa, con el objetivo de evitar saturaciones.

El calendario oficial quedó de la siguiente manera:

Abril: 1 y 2

Mayo: 3 y 4

Junio: 5 y 6

Julio: 7 y 8

Agosto: 9 y 0

Entre los documentos requeridos se encuentran identificación oficial, CURP, factura del vehículo, comprobante de domicilio en Edomex y placas anteriores o constancia de extravío.

Reemplacamiento y nuevas placas en la Ciudad de México

En la Ciudad de México, el cambio de placas no es obligatorio de manera periódica; sin embargo, la Secretaría de Movilidad recordó que circular sin placas implica una multa de entre 2,074 y 3,112 pesos, por lo que mantener la documentación en regla sigue siendo clave.

🤩 ¡Nueva Placa Conmemorativa del #Mundial2026! ⚽🌎



🏙️🫀😎 En la Ciudad de México estamos de fiesta con la pasión futbolera, por ello creamos una nueva Placa Conmemorativa , una opción más para las y los capitalinos aficionados por un costo de $1,500 pesos. Además al dar de… pic.twitter.com/DhE0n2psOi — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 10, 2025

De cara al Mundial 2026, el Gobierno de la CDMX anunció una Placa Conmemorativa edición limitada, disponible por un costo de 1,500 pesos, sin cobro adicional por la baja de placas anteriores. “Creamos una nueva Placa Conmemorativa, una opción más para las y los capitalinos aficionados”, informó la autoridad.

Esta nueva placa es opcional y forma parte de los preparativos de la CDMX para la justa mundialista. La autoridad aclaró que no sustituye obligaciones administrativas en casos como cambio de propietario, robo del vehículo o alta por cambio de entidad federativa.