En Alemania, pedalear después de beber alcohol es una práctica habitual que hasta ahora casi nunca se penaliza de forma severa. Sin embargo, esto podría cambiar drásticamente. Varias asociaciones de transporte del país están impulsando una reforma para endurecer las sanciones a los ciclistas ebrios y, entre otras medidas, reducir el umbral absoluto de alcoholemia a partir del cual se retira el carnet de conducir. Actualmente, los ciclistas solo pierden el carnet de conducir cuando superan 1,6 por mil de alcohol en sangre. No existe un “umbral de peligro” como el que sí tienen los conductores de autos (0,5 por mil, equivalente a una cerveza pequeña) ni el límite absoluto de 1,1 por mil que rige para los automovilistas. Esto significa que, en la práctica, la mayoría de los ciclistas ebrios viajan sin temor a multas o pérdida de puntos. Los datos son preocupantes. Alemania cuenta con 71 millones de bicicletas. Según un estudio del Auto Club Europe (ACE) de 2013, de los aproximadamente 77.000 accidentes en bicicleta que causaron lesiones a otras personas, más de 3400 involucraron a ciclistas bajo los efectos del alcohol. Esta cifra es un 4,4 % superior a la de conductores y motociclistas ebrios. Además, un informe de la Asociación de Aseguradores Alemanes (GDV) confirma que a partir de 1,1 por mil ya se produce una “disminución significativa de la capacidad de conducción”. Las asociaciones de transporte proponen bajar el límite absoluto para ciclistas de 1,6 a 1,1 por mil. De esta forma, se equipararía el criterio de “inaptitud absoluta para circular” con el de los automovilistas. La medida se debatirá en la 53ª Conferencia del Consejo Alemán de Jurisdicción en Transporte. Expertos como Hannelore Herlan, de la German Traffic Watch, advierten que desde 0,3 por mil ya es difícil calcular distancias y velocidades; a 0,5 la visión se deteriora y a 0,8 empeora la capacidad de reacción. “Contrario a la creencia popular, los ciclistas ebrios no solo se ponen en riesgo a sí mismos, sino también a otros ciclistas y peatones”, afirmó una portavoz del German Automobile Club (AVD). El Consejo Alemán de Seguridad Vial (DVR) va más allá: “Los tiempos en que los ciclistas ebrios salían impunes deben terminar. Debería aplicarse una multa desde 1,1 por mil”, declaró su líder, Christian Kellner. El Club General Alemán de Ciclistas (ADFC) apoya mantener el límite absoluto en 1,6, pero exige reducir el umbral de peligro a 1,1 para prevenir cientos de accidentes graves. No todas las voces están de acuerdo con la nueva normativa. La Asociación Alemana de Abogados (DAV) rechaza la bajada del límite para ciclistas. “Quien conduce bajo los efectos del alcohol pone en grave peligro la vida y la integridad de terceros. Pero quien circula en bicicleta ebrio solo se pone en riesgo a sí mismo”, argumentó Jörg Elsner, presidente del grupo de trabajo de derecho de tránsito. A pesar de las diferencias, el consenso entre la mayoría de las asociaciones de transporte es claro: es hora de tratar el ciclismo ebrio con la misma seriedad que el manejo de vehículos motorizados. La reforma no solo busca retirar el carnet de conducir a más ciclistas borrachos, sino también generar un cambio cultural que reduzca accidentes y proteja a todos los usuarios de la vía.