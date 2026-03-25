La Secretaría del Medio Ambiente SEDEMA de la Ciudad de México informó que habrá una suspensión temporal en diversos servicios relacionados con la verificación vehicular durante los primeros días de abril. De acuerdo con el aviso oficial, “los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares de la Ciudad de México suspenderán el servicio los días 02, 03 y 04 de abril de 2026”. En el mismo comunicado, la SEDEMA se precisa que “el área de atención ciudadana de verificación vehicular y la oficialía de partes de la Dirección General de Calidad del Aire no brindarán servicio los días 02 y 03 de abril”, por lo que no será posible realizar trámites presenciales en esas fechas. La suspensión aplica tanto para los verificentros como para oficinas administrativas clave. En el caso de los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares, el cierre abarcará tres días consecutivos, mientras que las oficinas de atención ciudadana y oficialía de partes detendrán actividades únicamente el 2 y 3 de abril. SEDEMA explicó que la medida se basa en disposiciones oficiales vigentes, entre ellas el Reglamento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y el “Acuerdo por el que se suspenden los términos inherentes a los procedimientos administrativos”, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Las actividades se normalizarán el lunes 6 de abril de 2026. Según el aviso, “los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares reanudarán el servicio en su horario habitual de 8:00 a 20:00 horas”, mientras que el área de atención ciudadana y la oficialía de partes atenderán de 9:00 a 14:00 horas. Ante este cierre temporal, la SEDEMA pidió a los propietarios o legales poseedores de vehículos matriculados en la Ciudad de México “tomar las medidas necesarias” y planear con anticipación sus trámites para evitar contratiempos o incumplimientos en los plazos de verificación.