La Secretaría de Educación Pública, SEP, confirmó que quienes no hayan terminado el bachillerato pueden registrarse en su programa en línea. El trámite es obligatorio para acceder al sistema educativo, con fechas definidas y requisitos específicos. De acuerdo con la convocatoria de la SEP, “todos los trámites de registro y escolares son gratuitos”, y el proceso se realiza completamente en línea, permitiendo a los aspirantes concluir sus estudios desde cualquier lugar. El comunicado de la SEP detalla que el registro estará disponible “del 23 de marzo al 8 de abril”, periodo en el que los interesados deberán validar su CURP y completar su inscripción con datos personales. La convocatoria indica que “podrás participar si eres una persona de nacionalidad mexicana, sin importar tu edad”, lo que incluye a quienes nacieron en 1987 y no terminaron el bachillerato. También se aclara que el programa está dirigido a quienes ya concluyeron secundaria, ya que “deberás contar con tu certificado o resolución de equivalencia”, requisito indispensable para iniciar el proceso educativo. El proceso inicia en línea y requiere datos personales completos. Según la SEP, “deberás proporcionar datos de tu domicilio actual, origen de nacimiento e información de contacto”. El calendario oficial establece que el registro “del 23 de marzo al 8 de abril” es el primer paso obligatorio para todos los aspirantes interesados en concluir sus estudios. Una vez aprobado el proceso inicial, los aspirantes deberán subir documentación oficial. La SEP señala que “deberás subir al sistema los siguientes documentos” en formato digital. La SEP advierte que “la autoridad educativa verificará la autenticidad de tus documentos”, y cualquier irregularidad podría provocar la baja inmediata del proceso educativo.