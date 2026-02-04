La relación entre México y Estados Unidos vuelve a quedar en el foco mediático, esta vez por el debate en torno a un recurso clave que escasea, impacta en comunidades enteras y suele quedar fuera del foco cotidiano. Durante semanas, las negociaciones avanzaron en silencio, con advertencias cruzadas y un trasfondo que tiene como eje central un tratado firmado hace más de 80 años. En ese escenario, Donald Trump volvió a colocar a México en el centro de su discurso político y, esta vez, no por una cuestión migratoria. Se trata de un acuerdo que, según Washington, llevaba años sin cumplirse. Lo que finalmente se anunció fue un compromiso concreto que involucra millones de metros cúbicos y que reaviva un viejo debate sobre el reparto de un recurso natural estratégico entre México y Estados Unidos, en un contexto marcado por la sequía y la presión sobre el campo. El eje del conflicto está en el Tratado de Aguas de 1944, un acuerdo bilateral que regula el uso de los ríos Colorado, Bravo y Conchos. Este tratado establece obligaciones claras para ambos países, con entregas de agua definidas en ciclos de cinco años, independientemente de los gobiernos de turno. Según lo anunciado por Estados Unidos, México se comprometió a entregar un mínimo de 350,000 acres-pie de agua por año, equivalentes a más de 431 millones de metros cúbicos, destinados principalmente al Valle del Bajo Río Grande. El objetivo, según Washington, es garantizar estabilidad a productores agrícolas y comunidades rurales del lado estadounidense. Este entendimiento se alcanzó tras una conversación directa entre Donald Trump y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en la que ambos coincidieron en la necesidad de destrabar un conflicto histórico que había escalado por el incumplimiento del ciclo anterior. Cabe recordar que el conflicto se endureció en diciembre, cuando Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 5% a México si no cumplía con el tratado. La advertencia no fue retórica: Estados Unidos sostiene que México acumula una deuda superior a 986 millones de metros cúbicos de agua. Desde el lado mexicano, el retraso se explica por una sequía histórica en el norte del país, que redujo de forma drástica los niveles de las presas. Aun así, el nuevo acuerdo incluye un compromiso adicional: la presentación de un plan detallado para saldar completamente la deuda hídrica. En este punto, el conflicto deja de ser solo diplomático y se vuelve estructural. La gestión del agua, el impacto del cambio climático y la presión política convierten al Tratado de Aguas de 1944 en una herramienta vigente, pero cada vez más cuestionada.