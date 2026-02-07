El Gobierno de México puso en marcha una nueva estrategia de impulso productivo que incluye financiamiento de gran escala para fortalecer las actividades rurales y mejorar las condiciones de vida en el campo y las costas del país. El programa Cosechando Soberanía, que inicia en abril de 2025, forma parte de los Programas para el Bienestar y busca incrementar el abasto nacional de alimentos básicos, al tiempo que “eleva el bienestar de los propios productores y productoras”. La iniciativa del Gobierno de México se alinea con uno de los ejes del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo central es alcanzar la soberanía y autosuficiencia alimentaria mediante apoyos integrales y de largo plazo. Uno de los pilares del programa es el otorgamiento de créditos financieros operados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dirigidos a actividades estratégicas como la producción de granos, café, leche y pesca. Los préstamos podrán alcanzar hasta 1 millón 300 mil pesos, con una tasa de interés “no superior al 9%, casi la mitad de los niveles que manejan los bancos comerciales”, lo que amplía las posibilidades de inversión productiva y patrimonial. Cosechando Soberanía también busca eliminar intermediarios mediante acuerdos directos entre productores y empresas, lo que permitirá mejores precios tanto para quienes producen como para quienes consumen alimentos básicos. Por otra parte, Alimentación para el Bienestar comprará directamente productos como maíz, frijol, cacao, café y miel, y los transformará en bienes con valor agregado como chocolate, café soluble y alimentos envasados para su venta nacional. El programa contempla acompañamiento técnico agroecológico, investigación agrícola y acciones de sanidad animal y vegetal, en coordinación con la Secretaría de Ciencia, para modernizar el campo mexicano. Asimismo, se creará la Productora de Semillas para el Bienestar, Prosebien, con sede en Zacatecas, que iniciará con la producción y distribución de semillas de frijol de alta calidad para mejorar los rendimientos. En 2025, la estrategia integral benefició a 300 mil productoras y productores con una inversión de 53 mil 971 millones de pesos, y se espera un crecimiento de hasta alcanzar 750 mil beneficiarios en 2030, con una bolsa de 83 mil 760 millones. Según el comunicado, la última actualización de la información: abril de 2025.