Faltazo de Xi Jinping a la Cumbre del G20: las tres razones por las que no asistirá

Este fin de semana, los líderes de los 20 principales países desarrollados y emergentes se encontrarán en la cumbre del G20 en la India. Sin embargo, el lugar que tendría que ocupar el presidente de China, Xi Jinping, lo tomará el primer ministro chino, Li Qiang. La decisión de no asistir se da en un momento de tensión entre los dos gigantes asiáticos.

"Por invitación del gobierno indio, el primer ministro Li Qiang participará en la 18º cumbre del G20 en Nueva Delhi, India, el 9 y 10 de septiembre", indicó Mao Ning, una portavoz del ministerio, en un comunicado, según la agencia AFP.

La cumbre reúne a las 19 economías más grandes del planeta, en conjunto representan el 85% del PBI mundial y dos tercios de la población mundial. Dentro de esta lista, Pekín es la segunda economía más grande del mundo.

Alberto Fernández viaja a India: un pedido al FMI, indirectas a Milei y bilaterales

¿Por qué China y la India mantienen una relación tensa?

Las relación bilateral entre China y la India se deterioró por una disputa fronteriza, y hace tres años las tensiones explotaron en un enfrentamiento en la región de Ladakh que terminó con la muerte de 20 soldados de la India y cuatro de China. Este acontecimiento llevó a que cada país despliegue miles de soldados en la zona montañosa donde ocurrió la hostilidad.

En materia comercial, China mira de reojo a la India por su crecientes vínculos estratégicos con Estados Unidos, principal rival de Pekín.

La India superó a China en población y de a poco comienza a ser una competencia directa en cuestiones tecnológicas, de exploración espacial y comercio global.

Las tres posibles razones por las que Xi Jinping no asistirá al G20

En un primer momento se creía que la razón por la que no se presentaría era por un problema de salud, pero si el mandatario tuviera un problema de salud importante, no habría viajado a la cumbre de los BRICS que se llevó a cabo en Sudáfrica.

Según el politólogo especializado en China, Steven Tsang, consultado por Deutsche Welle: "El G20 se ha vuelto menos importante para Xi porque tiene una organización internacional (BRICS) alternativa que quiere alimentar y apoyar".

La segunda posible razón de la ausencia de Xi Jinping, es la sede de la cumbre, Nueva Delhi. Debido a las disputas fronterizas que se disputan desde hace décadas. Ambos países discuten por el trazado de más de 3.000 kilómetros de frontera.

Y por último, se instaló la hipótesis de que el G20 no es una prioridad para la política exterior de China. La experta en China Abigael Vasselier no cree que el líder chino busque debilitar al G20 con su ausencia: "Una cosa es decir que quiero crear una estructura alternativa como los BRICS. Otra, buscar activamente la confrontación al no estar en un formato tan importante", afirmó Vasselier al medio alemán.

Igualmente, Xi no será el único jefe de Estado que se ausentará de la cumbre. El presidente ruso Vladimir Putin, quien enfrenta cargos por crímenes de guerra debido a la invasión de Rusia a Ucrania, tampoco acudirá al G20.

La inasistencia de Xi significa una oportunidad perdida para compartir un espacio en un foro con su par norteamericano, Joe Biden que se pronunció "decepcionado" ante la noticia. Si bien los canales de comunicación entre ambas potencias tuvo avances con la conformación del "nuevo grupo de trabajo" para el comercio de 2024, la cumbre del G20 es importante para establecer hojas de ruta y planes de cooperación para la economía global.