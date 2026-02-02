En esta noticia La reunión con Xi Jinping

Como paso previo a la intensa agenda del martes 3, donde se concretará la cumbre con el presidente chino Xi Jinping, la comitiva oficial que encabeza el presidente Orsi, visitó dos sitios emblemáticos de ese país.

Primero recorrieron el segmento de Mutianyu de la Gran Muralla, situado a unos 73 kilómetros al noreste de Beijing, una de las secciones mejor conservadas y restauradas de esta obra arquitectónica.

Con una longitud de 5,4 kilómetros y 23 torres de vigilancia, destaca por sus paisajes, infraestructura completa y teleférico, entre otras atracciones.

Posteriormente, la delegación visitó la Ciudad Prohibida, el antiguo palacio imperial en el centro de Beijing, que sirvió como residencia para emperadores chinos de las dinastías Ming y Qing durante casi 500 años, lo que lo convirtió en el centro político y ceremonial del imperio.

Construido entre 1406 y 1420, el complejo actual consta de 980 edificios y ocupa una superficie de 72 hectáreas. Fue designado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987.

La reunión con Xi Jinping

Está previsto que en la mañana del martes 3 se concrete la cumbre bilateral entre el mandatario uruguayo y su par Xi Jinping. Tras esta reunión ambos jefes de Estado firmarán varios acuerdos en diversas áreas entre Uruguay y China.

Posteriormente, está previsto que el presidente Orsi, acompañado de la delegación oficial, coloque una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes Nacionales, en la plaza Tiananmen.

Esta misión oficial a China representa una apuesta estratégica del Uruguay para fortalecer su inserción internacional, generar nuevas oportunidades de comercio e inversión, profundizar la cooperación en áreas clave como ciencia y tecnología, y consolidar un vínculo bilateral que contribuya al crecimiento y al desarrollo del país.

“Se trata de seguir desarrollando esa cooperación tan intensa que tenemos con las autoridades chinas en sectores fundamentales como lo comercial, lo económico, lo infraestructural, lo ambiental, lo educativo, en fin, áreas no faltan”, dijo el canciller Exteriores, Mario Lubetkin, en declaraciones a la televisión estatal china CGTN.

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China, Nicolás Potrié, recordó que el gigante asiático es el principal socio comercial de Uruguay desde hace más de 14 años consecutivos.

“Uruguay ha visto un crecimiento en el comercio desde el año 2024 al 2025 de más de 10 %, tanto en importaciones como exportaciones y tránsito. Entonces lo que vemos es una relación muy buena y es nuestro principal socio comercial, China, en materia de bienes”, dijo Potrié a CGTN.