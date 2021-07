Vacunas contra el coronavirus: Pfizer dice que su tercera dosis aumenta hasta 11 veces la protección contra la variante Delta

Una tercera dosis de la vacuna de Pfizer, aplicada seis meses después de la segunda, puede aumentar hasta 11 veces la protección contra la variante Delta, según datos difundidos por el laboratorio.

La compañía -que el próximo agosto planea pedir la autorización de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para la dosis de refuerzo- , informó que una tercera dosis generó hasta 11 veces más anticuerpos entre los mayores de 65 años ; mientras que la respuesta inmune en voluntarios de entre 18 y 55 años fue cinco veces mayor .

También hay un "potencial estimado de hasta 100 veces en la neutralización Delta después de la tercera dosis en comparación con antes de la tercera dosis", señala el documento.

Variante Delta: EE.UU. da marcha atrás y recomienda el uso de barbijos en espacios cerrados por temor a otra ola de coronavirus



Los datos surgen del reporte de segundo trimestre de la compañía, pero por ahora no han sido publicados en alguna revista de divulgación científica o revisados por colegas.

Aunque la efectividad contra cuadros severos, internaciones y muertes por Covid-19 es alta, un estudio de vida real del Ministerio de Salud de Israel concluyó que la protección de la vacuna de Pfizer-BioNTech comienza a declinar a partir de los seis meses de la segunda . Precisamente ese es uno de los argumentos del laboratorio para impulsar la dosis de refuerzo.

El estudio observó que las personas vacunadas en enero tenían ahora sólo un 16% de protección contra la infección, mientras que en las vacunadas en abril, la efectividad era del 75%. No obstante, destacaron que la caída puede estar relacionada no sólo con el paso del tiempo sino también con que las personas vacunadas en enero fueron fundamentalmente adultos mayores, más expuestos a la enfermedad.

Además, el ministerio israelí concluyó que la efectividad de la vacuna contra la infección y casos leves cayó desde a un 39% entre junio y julio, en comparación del 95% que mostró entre enero y abril. No obstante, la prevención de internaciones fue de 88% y contra cuadros graves de 91%. Los científicos advirtieron que se trató de una muestra más pequeña y seguida en un período más corto que la usada en estudios anteriores.

Los datos coinciden también con el surgimiento de la variante Delta, que ya es dominante en Israel y está empujando los casos diarios por arriba de los 2000 .

Vacunas contra el coronavirus: BioNTech, el socio de Pfizer, busca ampliar ARN mensajero a otras enfermedades



En la práctica, el gobierno comenzó a aplicar dosis de refuerzo de Pfizer en personas inmunocomprometidas (trasplantados y personas en quimioterapia, por ejemplo) y está "muy cerca", según dijo el primer ministro Naftali Bennett, de aprobar oficialmente la tercera dosis, con vistas de extenderla en principio a los mayores de 60 años.

Pfizer y BioNTech también planean empezar a trabajar en una nueva fórmula exclusiva para la variante Delta de coronavirus . Los ensayos clínicos comenzarían en agosto.

Variante Delta: los países evalúan medidas más drásticas para frenar los contagios



Por otra parte, los documentos de Pfizer también concluían que la tercera dosis generaba una fuerte respuesta para la variante original de Wuhan y la Beta, surgida en Sudáfrica.

Pfizer y su socio alemán BioNTech también están analizando extender su tecnología de ARN mensajero a las vacunas antigripales -de hecho, su alianza data de 2018, previo a la pandemia de coronavirus- y otras enfermedades infecciosas, especialmente virales.

Además de la vacuna, Pfizer también está trabajando en un inhibidor de proteasa, un medicamento oral que potencialmente podría apuntar a personas con alto y bajo riesgo, y contactos estrechos. Los ensayos de Fase 2/3 empezaron este mes.

Por la vacuna, Pfizer eleva sus proyecciones de ventas

El laboratorio espera que su vacuna contra el Covid-19 le -que podría convertirse en una de las más vendidas de todos los tiempos- le genere ingresos por u$s 33.500 millones este año . La cifra fue revisada a la alta desde una previsión anterior de u$s 26.000 millones.

La vacuna registró ventas por u$s 7800 millones sólo en el segundo trimestre , dijo Pfizer en un comunicado. Junto a BioNTech, ya entregaron 1000 millones de dosis y tienen contratos por otras 2100 millones hasta mediados de julio. En total, este 2021 producirán 3000 millones de vacunas para el final del año.

Es probable que el resurgimiento de los casos por la variante Delta les signifique una demanda sostenida de vacunas.

En general, el laboratorio estima que sus ingresos para este año se ubiquen entre los u$s 78.000 millones y u$s 80.000 millones , revisado de una proyección de entre u$s 70.500 millones y u$s 72.500 millones.

Por otra parte, Pfizer anticipa gastar alrededor de u$s 10.000 millones en investigación y desarrollo en 2021, impulsado en gran parte por la situación del coronavirus.