Uruguay abre fronteras: cuáles son los vuelos aprobados desde hoy

El retorno a una cuasi normalidad en el Uruguay a partir del avance de la vacunación contra Covid-19 y la consecuente mejoría de la situación epidemiológica ha permitido al país flexibilizar sus restricciones y pensar en una temporada de verano lo más cercana a la prepandemia posible.



Verano en Uruguay: turistas pueden anotarse para la vacuna 5 días después de llegar



Uruguay abre desde este lunes, después de 18 meses, sus fronteras a turistas de todo el mundo. Las personas deberán estar vacunadas, tener un test PCR negativo de un máximo de 72 horas previas al ingreso y repetirlo al séptimo día del primer análisis. Además, será obligatorio completar una declaración jurada en línea, que será controlada previamente por los funcionarios.

El presidente Luis Lacalle Pou relativizó el sábado un posible impacto en el status sanitario del país por los efectos de la apertura. "Lo primero es cuidarse, no hay misterio. Cuidarse y vacunarse" dijo el mandatario en rueda de prensa, al inaugurar las obras de pavimentación de los accesos al puerto de Nueva Palmira , junto con la vía de conexión al bypass de la ciudad.

Lacalle, que en las últimas horas estuvo "revisando los números" que le presentaron desde el Ministerio de Salud Pública, dijo que cuando se observa a las personas que actualmente cursan Covid-19, así como a los que están ingresados en CTI o los recientemente fallecidos, "notoriamente en su mayoría no estaban vacunados".

"No debería cambiar el tema sanitario. Sí debería cambiar la recuperación turística, que es lo que todos estamos esperando ", afirmó. Lacalle Pou aspira que ésta sea "la temporada de la recuperación" para el sector. Agregó que, de acuerdo a lo que le comentaron algunos operadores, existe desde el extranjero un "gran interés" en venir a Uruguay, más allá de la diferencia en el tipo de cambio con los países de la región.

Con esta decisión del gobierno uruguayo, el sector turístico es el principal beneficiado y las aerolíneas, claves para el crecimiento del sector , comenzaron a anunciar el retorno de su operativa y aumentar sus frecuencias con Uruguay.

Federico Cabrera, gerente de Operaciones y Experiencia del Aeropuerto de Carrasco, dijo a El Observador que la reactivación de la conectividad que se comienza a ver "es gradual" y que el nivel de actividad hoy es de "solo un 30% de lo registrado antes de la pandemia".

A finales de 2019 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco había alrededor de 150 frecuencias semanales y conectividad con 12 destinos . Actualmente hay unas 50 frecuencias semanales y aún no se han recuperado todos los destinos.

Cabrera informó que en 2019 pasaron por el Aeropuerto Internacional de Carrasco casi 2 millones de pasajeros. Al ser consultado sobre las proyecciones para este año, explicó que "con la situación actual tan dinámica es complejo realizar proyecciones sobre la cantidad de pasajeros, pero para toda la industria volver a esos niveles de conectividad llevará algunos años más".

"Con el 1° de noviembre se abre una nueva etapa con la reapertura de fronteras. Por la naturaleza de esta industria los cambios no se ven de un día para el otro sino que precisan tiempo para visualizarse, sin embargo para los próximos meses esperamos que en la conectividad se sienta el impacto de la medida", apuntó.

Actividad actual y aumento de frecuenciaS



GOL

La aerolínea Gol, que conecta al Aeropuerto Internacional de Carrasco con el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en San Pablo , retomará sus frecuencias con Uruguay el 3 de noviembre con cuatro frecuencias semanales hasta el 14 del mismo mes, los lunes, miércoles, viernes y sábados. Posteriormente, se pasará a una frecuencia diaria y la empresa pretende seguir incrementando las conexiones.

El viernes, un vuelo desde Montevideo a San Pablo en Gol para el viernes 12 de noviembre, según los datos del sitio oficial de la compañía, costaba US$ 1.256 en tarifa Light, US$ 1.277 en tarifa Plus y US$ 1.297 en tarifa Premium Economy.

Avianca

Avianca retomará sus vuelos el 3 de diciembre con tres frecuencias semanales los lunes, martes y viernes, con un avión Airbus A319 con capacidad para 120 pasajeros. Antes de la pandemia, Avianca contaba con un vuelo diario entre Montevideo y Bogotá, desde donde los pasajeros conectaban con América y Europa.

Este viernes, un vuelo desde Montevideo a Bogotá en Avianca para el martes 7 de diciembre, costaba desde US$ 470 en clase Económica tarifa "S Viaja Ligero" hasta US$ 712 en clase Ejecutiva tarifa "XXL Confort Total", según los datos del sitio oficial de la compañía.

JetSmart

La aerolínea low cost (de bajo costo) JetSmart anunció que iniciará sus operaciones en Uruguay el 18 de enero de 2022 uniendo Montevideo con Santiago de Chile con tres frecuencias semanales. Los vuelos se realizarán en aviones Airbus 320 de 186 plazas

La aerolínea tendrá frecuencias los martes, jueves y domingos. El costo del pasaje será de US$ 73 desde Montevideo a Santiago mientras que desde Santiago a Montevideo será de US$ 45.

Flybondi

La otra aerolínea low cost que retomará sus frecuencias con Uruguay es la argentina Flybondi. Desde diciembre, por US$ 68, ofrecerá viajes con cuatro frecuencias semanales entre Buenos Aires y Punta del Este .

Azul

Por otro lado, la aerolínea brasileña Azul reiniciará sus operaciones con Uruguay el próximo 10 de noviembre, con la reapertura de la ruta entre Porto Alegre y Montevideo . La compañía tendrá primero cuatro frecuencias semanales, y vuelos diarios desde el 20 de diciembre.

En tanto, desde el próximo 20 de diciembre habrá un vuelo semanal en la ruta Punta del Este-Porto Alegre. Y desde el 23 de diciembre se conectará Campiñas (San Pablo) y el aeropuerto de Laguna del Sauce con dos frecuencias semanales.

Air France y KLM

Las compañías aéreas Air France y KLM retomarán la conectividad con Uruguay a partir de noviembre uniendo Montevideo con París y Ámsterdam todos los días de la semana.



Los vuelos desde Montevideo hacia París y Ámsterdam son ofrecidos por Air France y KLM vía Brasil, con conexión a más de 250 países gracias a la cooperación con la compañía Gol, su socio regional.

Iberia

La aerolínea española Iberia aumentará sus frecuencias semanales en noviembre, pasando de cinco a seis entre Montevideo y Madrid. Los vuelos serán con aviones Airbus A330-200, con capacidad para 288 pasajeros. ´

Un viaje en Iberia desde Montevideo con destino Madrid para el 5 de noviembre en clase Turista, según los datos del sitio web de la aerolínea, vale US$ 375 en tarifa Básica, US$ 423 en tarifa Óptima y US$ 501 en tarifa Confort. En clase Business la tarifa es de US$ 4.919.

Air Europa

Air Europa está operando en Uruguay con dos frecuencias semanales los lunes y los sábados. Un pasaje Montevideo - Madrid para el lunes 15 de noviembre, según el sitio web de la compañía, tiene un costo de entre US$ 374 en tarifa Economy Lite hasta US$ 2.732 en tarifa Business Flex.

La compañía American Airlines decidió suspender la operación entre Miami y Montevideo el pasado 31 de marzo y según informaron desde la empresa a El Observador, tiene previsto retomar su operativa con Uruguay recién el 17 de diciembre con un vuelo diario hacia Miami hasta el 26 de marzo de 2022 en un Boeing 777-200.

Latam

La compañía Latam tiene hoy en Uruguay nueve frecuencias semanales: tres a Santiago de Chile, cuatro a San Pablo y dos a Lima.

Desde noviembre, la aerolínea aumentará a cuatro sus frecuencias con Santiago de Chile y a seis con San Pablo, manteniendo las dos con Lima, alcanzando las 12 frecuencias semanales.

En diciembre, Latam tendrá vuelos diarios entre Montevideo y San Pablo, aumentará sus frecuencias con Lima a cuatro y mantendrá las frecuencias con Santiago de Chile, llegando a las 15 frecuencias semanales.

Según el sitio web de la compañía, un vuelo desde Montevideo a San Pablo en Latam saliendo el viernes 3 de diciembre vale desde US$ 328 en tarifa Básica hasta y US$ 1.758 en tarifa Premium Economy.

Esa misma fecha, un vuelo desde Montevideo a Lima vale desde US$ 393 en tarifa Básica hasta US$ 4.296 con tarifa Top mientras que desde Montevideo a Santiago de Chile, el costo es de US$ 1396 en tarifa Plus hasta US$ 1.972 en tarifa Top.

Copa Airlines

La compañía Copa Airlines tiene 16 vuelos semanales que conectan Montevideo con Panamá en aviones Boeing 737 Max 9.

Según el sitio web de la compañía, un vuelo desde Montevideo a Panamá en Copa Airlines saliendo el viernes 19 de noviembre vale desde US$ 675 en clase Económica y US$ 1.627 en clase Ejecutiva.

Eastern Airlines

Eastern Airlines comenzó a operar en Uruguay el pasado 24 de junio con vuelos directos entre Montevideo y Miami. A día de hoy la compañía tiene una frecuencia semanal: viernes de Miami a Montevideo y los lunes de Montevideo a Miami.

En diciembre, pasará a tener dos frecuencias semanales, los jueves y los domingos de Miami a Montevideo y los lunes y viernes de Montevideo a Miami.

En abril de 2022, Eastern alcanzará las tres frecuencias semanales, los miércoles, viernes y domingos de Miami a Montevideo, los lunes, jueves y sábados de Montevideo a Miami.

Desde la empresa destacaron a El Observador que las frecuencias en abril de 2022 serán en horarios nocturnos. "Esto te permite salir de noche y llegar a primera hora de la mañana para aprovechar los horarios, tanto a la ida a Miami como al retorno a Montevideo", destacaron.

Aerolíneas argentinas

Aerolíneas Argentinas retomó sus operaciones en Uruguay en setiembre tras casi 18 meses. La compañía tiene a día de hoy cuatro frecuencias semanales: dos entre Montevideo y Buenos Aires los martes y los viernes y dos entre Punta del Este y Buenos Aires, los jueves y los domingos.

La empresa tiene previsto mantener estas frecuencias hasta fin de año y pasar a tener vuelos diarios a partir de enero de 2022 pero Gastón de Chazal, gerente regional de la empresa para Uruguay y Paraguay, dijo a El Observador "todo puede cambiar" y que las empresa está atenta a lo que pueda ocurrir a partir de la apertura de fronteras del 1º de noviembre.

Los vuelos en ambas rutas son operados con un avión Embraer E190, con capacidad para 96 pasajeros (8 en clase Ejecutiva y 88 en clase Económica).

Los vuelos desde Montevideo salen desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 10.30 y llegan al Aeroparque Internacional Jorge Newbery a las 11.25. Los vuelos desde el Aeroparque hasta Carrasco salen a las 8.45 y llegan a las 9.30.

Los vuelos saldrán desde el Aeropuerto Internacional de Punta del Este salen a las 17.30 y llegan al Aeroparque Internacional Jorge Newbery a las 18.30. Mientras tanto, los vuelos desde el Aeroparque salen a las 15.30 y llegan a las 16.30 a Punta del Este.

Según el sitio web de la compañía, un pasaje de Montevideo a Buenos Aires para el martes 7 de diciembre vale desde US$ 176 en tarifa Base a US$ 241 en tarifa Premium Economy.

Por su parte, un pasaje de Punta del Este a Buenos Aires para el jueves 16 de diciembre vale desde US$ 250 en tarifa Base a US$ 358 en tarifa Premium Economy.

American Airlines

