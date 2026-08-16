El IRS ofrece diversos créditos y beneficios tributarios que pueden reducir los impuestos adeudados y, en determinados casos, incrementar el monto del reembolso.

Entre ellos se encuentra el Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC), cuyo monto máximo para el año tributario 2025 puede alcanzar los US$8.046 para contribuyentes con tres o más hijos calificados.

¿Qué beneficio del IRS puede llegar hasta los 8.046 dólares?

Se trata del Earned Income Tax Credit (EITC), conocido en español como Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo.

Este beneficio busca ayudar a determinados trabajadores y familias que perciben ingresos bajos o moderados. El monto final no es igual para todos y puede variar según los ingresos, el estado civil al presentar la declaración y la cantidad de hijos calificados.

Para el año fiscal 2025, los máximos establecidos por el IRS son:

US$649 para contribuyentes sin hijos calificados.

US$4.328 con un hijo calificado.

US$7.152 con dos hijos calificados.

US$8.046 con tres o más hijos calificados.

Es importante aclarar que US$8.046 es el máximo posible del crédito, no un depósito automátic0.

¿Qué requisitos deben cumplir los hijos?

El Cronista | ChatGPT

Para acceder al crédito, el contribuyente debe cumplir con varias condiciones establecidas por el IRS.

Entre las principales se encuentran:

Tener ingresos derivados del trabajo durante el año fiscal.

Cumplir con los límites de ingresos establecidos según la situación familiar y la cantidad de hijos calificados.

Tener tres o más hijos calificados para acceder al máximo del crédito.

Cumplir con las condiciones que establece el IRS respecto de los hijos calificados , incluyendo edad, parentesco y residencia.

Presentar una declaración de impuestos válida y reclamar el crédito correspondiente.

En el caso de matrimonios, tener en cuenta los límites de ingresos específicos para quienes presentan una declaración conjunta.

¿Cuánto será el máximo del EITC en 2026?

Para evitar confusiones, el IRS ya publicó los valores correspondientes al año fiscal 2026.

En ese caso, el máximo para contribuyentes con tres o más hijos calificados aumenta a US$8.231, frente a los US$8.046 correspondientes al año fiscal 2025.

Como los ingresos de 2026 se declaran durante la temporada tributaria de 2027, quienes tengan derecho al crédito podrán reclamar el nuevo monto al presentar su declaración en 2027.

El importe final dependerá de los ingresos y de la situación particular de cada contribuyente; US$8.231 es el máximo, no un depósito automático para todas las familias.