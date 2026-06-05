Una conocida marca de autos anunció un ajuste laboral y anunció que podría recortar más de 200 puestos de trabajo en sus fábricas.

Dentro de los principales motivos del ajuste laboral se encuentran la transición hacia la movilidad eléctrica, el ingreso de fabricantes asiáticos y la desaceleración de algunos mercados.

Nissan anunció un fuerte recorte en empleos

La decisión de Nissan forma parte de un programa de reestructuración global impulsado por la automotriz japonesa para recuperar competitividad en el marco de diversas dificultades financieras .

Se prevé un recorte de más de 200 laburantes en su planta en Cataluña, comunidad en donde la marca cerró diversas instalaciones hace unos años.

Mientras la empresa afirma que los cambios son indispensables para garantizar su futuro, los representantes gremiales denunciaron que el plan pone en riesgo cientos de empleos y debilita aún más el entramado industrial de una de las zonas más importantes de España.

La tensión escaló rápidamente luego de conocerse el alcance del nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) impulsado por la compañía. Desde los sindicatos señalaron que más de dos centenares de trabajadores podrían verse afectados.

Movilizaciones en defensa del empleo

Frente al anuncio de la empresa sobre el recorte de trabajadores, los sindicatos decidieron intensificar las acciones de protesta. En los últimos días se realizaron protestas frente a instituciones políticas, actos en los alrededores de instalaciones industriales, entre otros.

Los trabajadores sostienen que la reducción del personal no responde solo a una necesidad coyuntura, sino que forma parte de una estrategia de reducción de la presencia industrial de Nissan en Cataluña.