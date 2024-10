Un exFMI y dos autores bestseller: quiénes son los ganadores del Premio Nobel de Economía 2024 y cuáles fueron sus aportes

Este lunes, la Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Economía 2024 a los especialistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson.

Los economistas ganaron el galardón por sus investigaciones esenciales para comprender la manera en que las instituciones impactan en el desarrollo económico y la prosperidad de las naciones.

"Reducir las enormes diferencias de renta entre países es uno de los mayores retos de nuestro tiempo. Los galardonados han demostrado la importancia de las instituciones sociales para lograrlo", justificó Jakob Svensson, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, al confirmar la noticia.



Según destacó el Comité Nobel, su trabajo resulta especialmente relevante por el hecho de que permitió cambiar la comprensión de la relación entre las estructuras políticas y económicas, así como su influencia en el crecimiento a largo plazo.

Así, el trabajo conjunto de Acemoglu, Johnson y Robinson fue y continúa siendo fundamental para desentrañar cómo las instituciones políticas y económicas impactan directamente en el desarrollo y la prosperidad de las naciones: ¿quiénes son estas figuras?

Quién es Daron Acemoglu, ganador del Premio Nobel de Economía 2024

Daron Acemoglu es un destacado economista turco-estadounidense, nacido en 1967 en Estambul, Turquía. Se formó en la Universidad de York en Inglaterra y más tarde obtuvo su doctorado en la London School of Economics.

Desde 1993, es profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), donde ganó reconocimiento internacional por su trabajo en el campo de la economía política y el desarrollo económico.

Junto a James A. Robinson, Acemoglu es coautor de uno de los libros más influyentes en el ámbito económico, "Por qué fracasan los países" , donde estos explayaron su teoría ganadora del Nobel.



Publicado en 2012, el libro sostiene que el éxito o fracaso de las naciones está principalmente determinado por la calidad de sus instituciones políticas y económicas, la principal hipótesis surgida de sus investigaciones.



Los autores clasifican a las instituciones en dos tipos: inclusivas, esenciales para el crecimiento sostenible de las naciones a través del fomento de la participación y el bienestar de una amplia mayoría, o extractivas, las cuales concentran el poder y los recursos en pocas manos y, a través de esto, tienden a provocar el estancamiento o incluso el colapso económico de naciones enteras.

A lo largo de su carrera, Acemoglu ha recibido numerosos premios y distinciones, entre ellos la Medalla John Bates Clark en 2005, que se otorga a economistas menores de 40 años por sus contribuciones significativas al pensamiento económico. Su investigación es fundamental para entender las dinámicas detrás del desarrollo desigual entre naciones y sigue siendo una figura central en los debates sobre la política y la economía global.



Quién es James A. Robinson, ganador del Premio Nobel de Economía 2024

James A. Robinson es un economista y politólogo británico-estadounidense, nacido en 1960 en el Reino Unido. Realizó su formación académica en la London School of Economics, la Universidad de Warwick y la Universidad de Yale, donde completó su doctorado. Actualmente, es profesor en la Universidad de Chicago y dirige el Instituto Pearson de Investigación de Conflictos Globales.

Robinson es conocido por su colaboración con Acemoglu en el análisis del impacto de las instituciones políticas en el desarrollo económico. En "Por qué fracasan los países", argumentan que el progreso económico de una nación depende en gran medida de la calidad de sus instituciones.

Las instituciones inclusivas permiten la participación equitativa y el acceso a oportunidades, generando crecimiento y estabilidad. Por el contrario, las instituciones extractivas perpetúan la pobreza y el subdesarrollo al concentrar el poder y los recursos en una élite.

A lo largo de su carrera, Robinson ha sido profesor en importantes instituciones como la Universidad de Harvard y ha publicado numerosos estudios sobre el desarrollo económico, la política y el conflicto en países de África y América Latina.

Su enfoque multidisciplinario ha sido clave para entender cómo las instituciones y los sistemas políticos influyen en el bienestar y el crecimiento a largo plazo de las sociedades.

Quién es Simon Johnson, el exFMI ganador del Nobel de Economía 2024

Simon Johnson, nacido en 1963 en el Reino Unido, es un economista británico-estadounidense reconocido por su trabajo en macroeconomía, finanzas internacionales y crisis económicas.

Completó su formación en las universidades de Oxford y el MIT, donde obtuvo su doctorado en economía. Actualmente, es profesor en la Escuela de Administración Sloan del MIT y se ha destacado por su enfoque en la intersección entre la economía global y las políticas públicas.

Johnson ganó prominencia como economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2007 y 2008, durante la crisis financiera global. Durante su mandato, advirtió sobre los riesgos que los grandes bancos y las políticas financieras laxas representaban para la estabilidad económica mundial.

Su capacidad para anticipar problemas económicos ha sido ampliamente reconocida y, después de su paso por el FMI, se mantuvo como una voz crítica sobre las respuestas gubernamentales a las crisis financieras, especialmente en Estados Unidos, donde hizo énfasis en el poder desmedido de las grandes instituciones financieras.

Es coautor, junto a James Kwak, del libro "13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown" (2010), en el que explora el papel de Wall Street en la crisis financiera de 2008 y las fallas en la regulación del sector financiero.

Además de su trabajo académico y sus publicaciones, Johnson es un activo comentarista en medios de comunicación, contribuyendo regularmente a debates sobre la política económica global, el crecimiento y la regulación financiera. Junto a Acemoglu, publicó en 2023 "Poder y progreso: Nuestra lucha de mil años por la tecnología y la prosperidad", donde examinan la relación entre la tecnología, la economía y el desarrollo social a lo largo de la historia.