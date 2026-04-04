Las fuerzas iraníes buscaban el sábado a un piloto estadounidense desaparecido tras el derribo de aviones de combate estadounidenses, un suceso que aumentó la presión sobre Washington sin que se vislumbren perspectivas de negociaciones de paz. Por otra parte, este sábado Irán acusó al país norteamericano e Israel de atacar un complejo petroquímico ubicado en Juzestán. Las explosiones se registraron en la Zona Petroquímica Especial de Mahshahr. Según publicó la agencia Fars, el ataque afectó al menos a tres empresas dentro del polo industrial. Ocurrió a las 6.30 hora local, cuando un proyectil impactó “cerca” de una valla de seguridad. “Debido a la onda expansiva y la metralla de este ataque, uno de los edificios anexos de la central eléctrica resultó dañado y, lamentablemente, uno de los empleados del departamento de seguridad física de la central falleció en el acto”, informó un trabajador de la instalación a la agencia de noticias Tasnim. Esta acusación llega horas después de que dos aviones de combate de Estados Unidos, un moderno F-15E y un A-10 fueran derribados por fuego iraní. Del primero, un piloto logró ser rescatado con vida, mientras que otro es intensamente buscado en un operativo. Los incidentes ponen de manifiesto los riesgos a los que siguen enfrentándose los aviones estadounidenses e israelíes sobre Irán, a pesar de las afirmaciones del presidente Donald Trump y de su secretario de Defensa, Pete Hegseth, de que las fuerzas estadounidenses tenían el control total de los cielos. Se estima que la mitad de los lanzadores de misiles de Irán siguen intactos y que miles de drones de ataque unidireccional permanecen en su arsenal, según reportaron fuentes de Inteligencia de EE.UU. a CNN. ¿La razón? Durante décadas, Irán construyó una compleja de instalaciones subterráneas, en cuyas cuevas y túneles preserva sus lanzadores de misiles, lo que hace compleja su localización y destrucción. Por su parte, Israel pospuso algunas de sus ofensivas planificadas en Irán el viernes para no interferir con los esfuerzos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, confirmó a CNN un funcionario israelí. Israel también ha ofrecido apoyo de inteligencia, según dos fuentes israelíes. En tanto, con los dirigentes iraníes mostrándose desafiantes desde el inicio de la guerra, su ministro de Asuntos Exteriores dejó en principio la puerta abierta a celebrar conversaciones de paz con Estados Unidos a través de la mediación de Pakistán, pero no dio ninguna señal de que Teherán estuviera dispuesto a ceder a las exigencias de Trump. “Estamos profundamente agradecidos a Pakistán por sus esfuerzos y nunca nos hemos negado a ir a Islamabad. Lo que nos importa son las condiciones para un FIN definitivo y duradero de la guerra ilegal que se nos ha impuesto”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araqchi en X.