Una potencia de Europa tiene nuevos submarinos que buscan redefinir el poder naval mundial: estarán equipados con los misiles Trident II D5

Durante el crecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, distintas potencias bélicas se encuentran en el proceso de modernización de su flota con submarinos y buques de guerra para la próxima década. La creciente competencia global y la necesidad de proyectar poder han respaldado estas decisiones armamentísticas.

Tanto la Marina Real Británica como la Marina Nacional Francesa han modernizado sus buques de guerra con proyectos tales como los submarinos clase Dreadnought y las fragatas clase Type 26 en Reino Unido.

Una potencia de Europa tiene nuevos submarinos que buscan redefinir el poder naval mundial: estarán equipados con los misiles Trident II D5. Radio cadena

Estas unidades destacan por su deserción, capacidad de operar durante largos períodos sin necesidad de salir a la superficie y un equipamiento avanzado para misiones. Estas nuevas naves están pensadas para misiones que van desde la vigilancia hasta el lanzamiento de misiles de precisión.

La nueva generación de submarinos Dreadnought

Los proyectos como los submarinos clase Dreadnought constituyen programas de ingeniería naval militar, que tienen como objetivo la construcción de los submarinos de misiles balísticos nucleares (SSBN) más avanzados para la disuasión estratégica de un país.

Este programa tiene como finalidad asegurar la continuidad de la disuasión nuclear estratégica a través de submarinos que operan de manera sigilosa y son capaces de lanzar misiles balísticos con carga nuclear desde posiciones ocultas en el océano.

La clase Dreadnought está destinada a reemplazar a los actuales submarinos de la clase Vanguard, los cuales son responsables de la disuasión británica. Al igual que sus predecidores, estarán equipados con los misiles Trident II D5, que seguirán siendo el pilar del sistema nuclear del Reino Unido.

Infografía sobre el programa de submarinos Successor SSBN. ChatGPT

Clase Astute: submarinos nucleares de ataque de la Royal Navy

El programa de submarinos de clase Astute constituye la nueva generación de submarinos de ataque nuclear de la Marina Real Británica, un componente fundamental en la estrategia de disuasión del Reino Unido.

Construidos por BAE Systems, se distinguen por su autonomía prácticamente ilimitada, gracias a un reactor nuclear avanzado y un nivel de sigilo excepcional que se basa en recubrimientos anecoicos y un sistema de propulsión silencioso.

Estos submarinos son capaces de lanzar torpedos Spearfish y misiles de crucero Tomahawk y además funcionan como plataformas de inteligencia y mando. Su notable capacidad de carga y su tamaño establecen a la clase Astute como un elemento crucial en las operaciones de vigilancia, protección y ataque del Reino Unido en la próxima década.