Durante décadas, Finlandia y Suecia optaron por una política de neutralidad militar, intentando mantener buenas relaciones con Rusia y Occidente. Sin embargo, la invasión rusa a Ucrania en 2022 cambió radicalmente esa postura. Ambos países percibieron que su seguridad dependía de la protección colectiva de la OTAN, y confirmaron su adhesión.

Su ingreso a la alianza europea encendió las alarmas en el gobierno ruso que, lejos de permanecer pasivo, envió un mensaje claro. Si el avance de la OTAN continúa, Rusia responderá con fuerza nuclear.

Tiembla el mundo: Rusia atacará con armas nucleares a dos países y nadie podrá detenerlo

Sin embargo, el Kremlin reaccionó con dureza. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, advirtió que, si la OTAN se extiende hasta sus fronteras, Rusia “restaurará el equilibrio” desplegando armas nucleares y misiles hipersónicos en el territorio.

Para Moscú, la incorporación de Finlandia, que comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, y Suecia significa una amenaza directa a su seguridad nacional. Esta nueva configuración deja a Rusia rodeada por países aliados de la OTAN, lo que eleva la tensión militar en una de las zonas más sensibles del continente.

La amenaza de Rusia hace crecer el temor por una Tercera Guerra Mundial

La amenaza nuclear de Rusia contra Finlandia y Suecia no es solo una advertencia local, sino un síntoma de un nuevo orden mundial en disputa. La expansión de la OTAN, el rearme de Moscú y la creciente polarización entre bloques podrían desencadenar una confrontación de escala global.

Si las potencias no logran contener la escalada diplomáticamente, el mundo podría estar ante el preludio de una Tercera Guerra Mundial.