El nuevo mensaje del papa León XIV impacta al citar a Gandalf de El Señor de los anillos: “Hacer lo que está en nuestras manos por...”

El papa León XIV lanzó una de las advertencias más contundentes de la Iglesia sobre inteligencia artificial al afirmar que esta tecnología debe ser “desarmada” de las “lógicas que la transforman en dominio, exclusión y muerte”.

El pontífice realizó estas declaraciones durante la presentación pública de su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”, un documento centrado en la protección de la dignidad humana frente al avance tecnológico y la revolución digital.

León XIV explicó que eligió la palabra “desarmada” porque se trata de un término “ fuerte ” capaz de “despertar conciencias” en un momento histórico marcado por cambios tecnológicos profundos y conflictos internacionales cada vez más complejos.

Además, señaló que la inteligencia artificial “está cambiando muchos aspectos de nuestra vida” y también “el modo en el que se están llevando a cabo los conflictos”, por lo que consideró necesario fijar la posición de la Iglesia sobre el impacto ético y humano de estas herramientas.

El nuevo mensaje del papa León XIV impacta al citar a Gandalf de El Señor de los anillos: “Hacer lo que está en nuestras manos por...” Reuters

Tolkien, Beethoven y Spielberg: las referencias culturales del papa León XIV

Uno de los aspectos más llamativos de “Magnifica Humanitas” es la enorme cantidad de referencias culturales utilizadas por el Papa para explicar los riesgos de la deshumanización y la pérdida de conciencia en la era digital.

El texto cita directamente al escritor J. R. R. Tolkien y a una de las frases más famosas de Gandalf en The Lord of the Rings: “No nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir”.

Con esta referencia literaria, León XIV buscó combatir lo que definió como una “tentación sutil”: creer que los problemas globales son demasiado grandes y que las acciones individuales no sirven para cambiar la realidad.

La encíclica también destaca a Ludwig van Beethoven y a la Novena Sinfonía como símbolo del “deseo de unidad”, además de mencionar el Guernica de Pablo Picasso como una poderosa “denuncia de la deshumanización”.

El Holocausto y La lista de Schindler, claves en el mensaje del Papa sobre IA

El papa León XIV también recurrió al cine y a la memoria histórica para reforzar su mensaje sobre los peligros de la deshumanización tecnológica.

En el documento aparece mencionada Schindler’s List, dirigida por Steven Spielberg, a la que el pontífice definió como “una invitación a no entregar el pasado al olvido”.

La película, centrada en el Holocausto y en el empresario alemán Oskar Schindler, es utilizada por el Papa para advertir sobre la importancia de preservar la memoria frente a los riesgos de la violencia, el odio y la deshumanización.

León XIV también citó al psiquiatra y superviviente del Holocausto Viktor Frankl, quien escribió: “el hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida”.

El Papa utilizó esa reflexión para remarcar que , incluso en los momentos más oscuros de la historia, “una pequeña luz sigue brillando en la humanidad”.

La Iglesia pide orientar la inteligencia artificial hacia el bien común

Durante la presentación de la encíclica, León XIV sostuvo que la inteligencia artificial debe estar “al servicio de todos y del bien común”, del mismo modo que la Iglesia lleva décadas defendiendo el desarme nuclear.

El Papa advirtió que “las decisiones sobre tecnología nunca deben estar desvinculadas de la conciencia y la responsabilidad” y llamó a construir un modelo de desarrollo tecnológico más humano y menos excluyente.

“Solo juntos —quienes diseñan los sistemas y quienes sufren sus consecuencias, los países más ricos y los más pobres, las instituciones y los individuos— podremos construir un futuro, no para unos pocos privilegiados, sino para toda la humanidad”, afirmó el pontífice.

León XIV, licenciado en Ciencias Exactas, aclaró además que la Iglesia no pretende ofrecer soluciones técnicas, sino aportar “una sabiduría sobre la humanidad que nuestro tiempo necesita con urgencia”.

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Hannah Arendt y la advertencia del Papa sobre la verdad y el poder

La encíclica también incorpora referencias a Hannah Arendt para analizar cómo el poder tecnológico y económico puede influir sobre la verdad y la percepción social.

El documento advierte que quienes controlan grandes recursos técnicos poseen capacidad para “convencer a un número significativo de personas acerca de cuál es la verdad sobre el ser humano, sobre el mundo, sobre el sentido de la existencia”.

En ese contexto, León XIV recupera una reflexión de Arendt sobre los “súbditos ideales” de los sistemas totalitarios: personas para quienes ya no existe diferencia entre “el hecho y la ficción” ni entre “lo verdadero y lo falso”.

Con “Magnifica Humanitas”, el papa León XIV construyó una de las encíclicas más culturales y tecnológicas de los últimos años, utilizando el cine, la literatura, la filosofía y el arte para alertar sobre los riesgos de una inteligencia artificial desconectada de la dignidad humana.