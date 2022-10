¿Habrá empate entre Lula y Bolsonaro? Revelaron un promedio de encuestas sobre el ballottage en Brasil

La inesperada cantidad de votos que consiguió el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la primera vuelta electoral abrió un gran interrogante sobre las chances que tendrá de superar a Lula da Silva, el candidato del PT, en el ballottage de fin de mes, pero los últimos sondeos sorprendieron con los resultados.

Lula alcanzó el 48% y además consiguió el apoyo de los dos candidatos que salieron segundo y tercero: Simone Tebet y Ciro Gómes anunciaron que para el ballottage irían con el ex mandatario, algo que se esperaba fuera determinante para propulsarlo a la victoria el 30 de octubre.

Sin embargo, los números no reflejan esta migración de votos: la revista The Economist realizó un promedio entre todas las encuestas realizadas en Brasil para tratar de conseguir un resultado aproximado para la segunda vuelta, luego de que las consultoras no lograran anticipar las cifras oficiales de la primera elección.

"Ambos candidatos han concentrado sus campañas en los estados más ricos y poblados de San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais. Bolsonaro ha dado a entender que es poco probable que acepte el resultado si las elecciones van en su contra", señaló la publicación inglesa.



Ballottage en Brasil: ¿Empate entre Lula y Bolsonaro?

Según consignó The Economist, el promedio de los últimos sondeos da un 50% para Lula y un resultado similar para Bolsonaro. Algo que anticiparía un empate técnico entre ambos candidatos, por lo cual la elección se definiría por apenas un puñado de votos.

Gráfico de The Economist

Lula no parece haber conseguido canalizar la suma de los votos de los dos candidatos que le ofrecieron su apoyo, mientras que Bolsonaro sí logró entregar una esperanza de victoria a sus seguidores. El actual jefe de Estado busca elevar el porcentaje de participantes en la elección para dar vuelta los comicios.

Cómo saldrá el Ballottage en Brasil

Si bien el resultado es un promedio, la tendencia a la baja en la intención de votos de Lula es marcada en el gráfico que realizó The Economist. Según aseguran, tiene un promedio de confianza del 95% y sería la mayor aproximación al resultado que se conocerá en tres semanas.

"A pesar de la manifiesta incapacidad de Bolsonaro para el cargo, Lula pareciera estar sólo unos puntos por delante. Gran parte de esto se debe a dos temores razonables sobre Lula: que sea demasiado blando con la corrupción y demasiado izquierdista con la economía", afirmó la revista inglesa.



En el último sondeo privado que se conoció, Datafolha tiene a Lula con un 49% mientras que Bolsonaro alcanzaría el 44% de intención de voto. Así, por la diferencia que se logra con los votos anulados o en blanco, el candidato del PT alcanzaría la Presidencia. Los resultados son similares a lo ocurrido en la primera vuelta electoral.