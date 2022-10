Elecciones en Brasil: Lula recibió los tres apoyos que le garantizarían ganar en el balotaje

Restan tan solo semanas para el balotaje entre el exmandatario Lula da Silva (PT) y el actual presidente Jair Bolsonaro (PL), qué definirá si existe un período de transición o ruptura en el Ejecutivo de Brasil.

La carrera hacia la segunda vuelta se inició a toda velocidad en la búsqueda de apoyos para conseguir los votos que a cada uno de le falta para el 30 de octubre, luego de que Lula, líder del Partido de los Trabajadores, venciera con 48,4% de los votos válidos a 43,2% del mandatario .



Elecciones en Brasil: por qué los inversores están contentos con un Congreso dividido



Segunda vuelta en Brasil: dónde hay que mirar y por qué Simone Tebet y Ciro Gomes definirán la suerte de Lula y Bolsonaro



Así es que, como lo explicó El Cronista, el apoyo de los candidatos que quedaron en el tercer y cuarto puesto en las elecciones primarias, el economista Ciro Gomes (PDT) y la senadora Simone Tebet (PSDB) serán claves para determinar las posibilidades de Lula y Bolsonaro, dado que ambos engloban casi la totalidad de los votos que no fueron para ninguno de los dos máximos aspirantes a la presidencia.

Los resultados finales de las elecciones presidenciales primarias en Brasil. (TSE)

EL DETERMINANTE APOYO DE CIRO GOMES A LULA

Ciro Gomes anunció hoy que con su Partido Democrático Laborista (PDT) se decantó por apoyar la reelección del expresidente en el balotaje de fin de octubre, en contraposición de la candidatura de Jair Bolsonaro.

Tras sacar 3,04% de los votos el último domingo, el exministro de la primera presidencia de Lula había dicho que prefería no emitir un decisión apresurada y remarcó que tardaría días en definirlo.

En un video de unos tres minutos publicado en su cuenta de Twitter, Gomes dijo que acompaña la decisión de su partido, pero sin mencionar a Lula. "En vista de las circunstancias, esta es la última salida", señaló el político.

"El camino democrático se ha estrechado hasta tal punto que a los brasileños les queda una opción que, en mi opinión, es insatisfactoria", apuntó. Además, rechazó formar parte de un eventual gabinete de Lula .

LA DECISIÓN DE SIMONE TEBET

La senadora del MDB anunció este miércoles por la tarde su apoyo al expresidente en la segunda vuelta. En un discurso en São Paulo, la candidata derrotada, que terminó la primera vuelta en el tercer lugar con más del 4% de votos válidos, dijo que es crítica con el PT, pero que en este momento reconoce el compromiso de Lula con la democracia y la Constitución.

El candidato recordó y agradeció los 4,9 millones de votos recibidos y dijo que la situación actual no permite la "omisión de la neutralidad". "Lo que está en juego es mucho más grande que cualquiera de nosotros. No voy a anular el voto, no voy a votar en blanco", afirmó.

"Reconozco en Lula el compromiso con la democracia, que desconozco del actual presidente", afirmó Tebet.

Más temprano, ya había almorzado con el PT, en una reunión en la casa de la ex alcaldesa Marta Suplicy , en la que entregó cinco sugerencias que espera ver incorporadas al programa de gobierno de Lula.

Según reveló el portal O Globo, entre los lineamientos hubo demandas como el compromiso de cuotas de mujeres en la composición del gobierno, así como con la responsabilidad fiscal, con la preservación de la Amazonía, y con la educación básica y los derechos de los niños.

EL MENSAJE DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

También fue el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) quien anunció este miércoles el apoyo a su histórico rival, Luiz Inácio Lula da Silva, en el balotaje presidencial del 30 de octubre.

"En esta segunda vuelta voto por una historia de lucha por la democracia e inclusión social. Voto a Luiz Inácio Lula da Silva", dijo Cardoso, de 91 años, en su cuenta de Twitter.

Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social.

Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. pic.twitter.com/xgs6citdJv — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) October 5, 2022

El sociólogo es presidente de honor del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que no llevó candidato propio a la presidencia por primera vez desde 1994 y respaldó en coalición a Simone Tebet, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB).

Cardoso acompañó la publicación en Twitter con dos fotografías con Lula: Una, de 1978, es del momento en que Lula, entonces líder metalúrgico, respalda al sociólogo cuando volvía del exilio para presentarse a elecciones al Senado que marcaron el inicio de la fase de apertura parcial de la dictadura militar (1964-1985). La segunda fotografía es de 2017, cuando Cardoso acudió a confortar a Lula en el velorio de su segunda esposa, Marisa Leticia Rocco, a pocos meses de que el líder del Partido de los Trabajadores fuera condenado y preso por orden del entonces juez Sérgio Moro.