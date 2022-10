Lula cambió su postura sobre el aborto en la previa al ballottage en Brasil

Con la confirmación de que Ciro Gómez y Simone Tebet acompañaran a Lula Da Silva en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil parece que el candidato del Partido de los Trabajadores acaricia la presidencia por tercera vez, pero sigue buscando votos y ahora tuvo un cambio en la postura sobre el aborto.

"Lula está a favor de la vida", sostiene un spot que lanzó la campaña del candidato centrado en la postura sobre la legalización del aborto, algo sobre lo que el ex presidente se había mostrado a favor durante el primer tramo de la campaña, pero ahora realizó un cambio para la segunda vuelta.

El candidato del PT sostuvo que el tema era un "problema de salud pública" y que "todo el mundo debería poder hacerlo", pero en la disputa por los votos que se produce luego de la primera vuelta, Lula apunta a socavar la base religiosa que apoya a Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil y su contrincante.

"No solo estoy en contra del aborto, sino que todas las mujeres con las que me he casado están en contra del aborto", aseguró Lula en el video que difundió la web Metropoles y en donde el candidato se dirige directamente a la cámara y opina sobre el tema.

Elecciones Brasil 2022: Lula se mostró en contra del aborto

Los votos de los católicos y de los evangélicos en Brasil representan un gran porcentaje que los candidatos intentan buscar para lograr acceder a la presidencia y en las elecciones pasadas significaron una fuerte tracción para la victoria de Bolsonaro, algo que en esta oportunidad está en disputa.

"Creo que casi todo el mundo está en contra del aborto. No sólo porque somos defensores de la vida, sino porque debe ser algo muy desagradable, muy doloroso para alguien abortar", sostuvo Lula en el video que circuló, lo que significa un cambio de postura en las semanas previas a la segunda vuelta.

Bolsonaro no perdió la oportunidad de opinar sobre el tema y aseguró que "la izquierda dice estar orgullosa de sus banderas, pero las esconde en un año electoral, saben que si dijeran la verdad sobre lo que predican, nunca serían aceptados". El actual presidente toma como ejes centrales de su campaña la defensa de valores más ligados a los evangelistas.

La red social Twitter es la plataforma que elige Bolsonaro para expresarse y publicó: "No hay nada más vergonzoso que defender una idea contraria a todo lo que crees solo para ser aceptado. Es la peor señal para un líder. Después de todo, aquellos que, a través del poder, son capaces de dejar de lado incluso sus propios valores, nunca moverán un dedo para defender los de una nación".