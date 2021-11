El Financial Times habló sobre las elecciones en la Argentina: qué dijo

"La coalición de centroizquierda del presidente Alberto Fernández luchará por mantener el control del Congreso cuando los argentinos, enfurecidos por la espiral de inflación y el aumento de la pobreza , voten en las elecciones de medio término del domingo". Así describe hoy el Financial Times el panorama electoral de Argentina.



El periódico británico se refiere a que si los sondeos se confirman en las urnas, el resultado "podría costarle a Fernández su mayoría en el Senado y complicar aún más la posición del gobierno en la Cámara Baja, donde depende del apoyo de los independientes para aprobar leyes".

El FT apunta a varios motivos que podrían precipitar una derrota del oficialismo: se refirió a que la semana pasada "estallaron protestas en La Matanza, un distrito de clase trabajadora de Buenos Aires que durante mucho tiempo fue leal a los peronistas, para exigir 'un futuro mejor' después de que un comerciante de 40 años fuera asesinado a tiros en la puerta de su casa".

El periódico cita al hijo del kiosquero asesinado en Ramos Mejía, al decir que "se quejan de que los jóvenes se van del país, pero no hacen nada para que se queden ". "Yo me quiero ir (...) no me dan nada aquí", dijo Tomás Sabo refiriéndose al gobierno.

Al prever qué hará el gobierno el lunes, una vez que estén disponibles los resultados, el diario cita al analista senior Ignacio Labaqui de Medley Global Advisors al cuestionar si " abordará los profundos desequilibrios que enfrenta la economía argentina ", incluidos los altos subsidios estatales y un déficit fiscal financiado por la emisión de dinero o se dedicará, como dice una famosa letra de tango, "a aguantar y pasar".



El FT describe que la votación es obligatoria en Argentina, "aunque las multas por incumplimiento son mínimas y la participación ha disminuido en los últimos años".

Las elecciones del domingo darán un primer indicio de la fuerza de la oposición, que se prepara para una carrera presidencial dentro de dos años. Este fin de semana se renueva la mitad de la Cámara Baja y un tercio del Senado.