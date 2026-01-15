La convocatoria del Consejo se produce luego de que Irán reabriera su espacio aéreo tras un cierre temporal de casi cinco horas registrado el miércoles.

Por pedido de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se reunirá este jueves para abordar la situación en Irán, en medio de una escalada de tensión diplomática y militar tras casi tres semanas de protestas y represión en la República Islámica.

De acuerdo con el último relevamiento de la organización Activistas de Derechos Humanos en Irán (IHRNGO), la represión del gobierno iraní dejó por lo menos 3428 muertos desde el inicio de las manifestaciones el 28 de diciembre, además de 18.434 detenciones en más de 600 protestas registradas en todo el país.

Las autoridades iraníes, en cambio, reconocen alrededor de 2000 víctimas fatales y atribuyen los fallecimientos a la acción de grupos “terroristas”.

La convocatoria del Consejo se produce luego de que Irán reabriera su espacio aéreo tras un cierre temporal de casi cinco horas registrado el miércoles, en un episodio que obligó a aerolíneas a cancelar, desviar o demorar vuelos ante temores de una posible acción militar entre Washington y Teherán.

Según un aviso difundido por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el cierre se aplicó desde las 22:15 GMT (01:45 en hora de Irán) y fue levantado poco antes de las 03:00 GMT del jueves (06:30 en Teherán), cuando comenzaron a retomarse vuelos de aerolíneas iraníes, de acuerdo con datos de Flightradar24.

El cierre se produjo mientras Washington evaluaba posibles respuestas a la situación en Irán y luego de advertencias de funcionarios iraníes sobre eventuales ataques a bases estadounidenses en la región.

Un funcionario estadounidense confirmó que Washington inició el retiro de parte de su personal de bases militares en Medio Oriente, luego de que el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtiera este miércoles que Teherán atacaría instalaciones estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra territorio iraní.

En el plano diplomático, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, envió un mensaje directo al presidente estadounidense Donald Trump en el que le pidió “no cometer el mismo error” que en junio de 2025, cuando Washington bombardeó instalaciones nucleares iraníes.

En una entrevista con Fox News, Araghchi sostuvo que Irán está dispuesto a negociar, pero acusó a Estados Unidos de abandonar la vía diplomática y optar por la confrontación y reiteró que Teherán no renunciará al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, al que considera un derecho legítimo bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear .

El Gobierno iraní negó oficialmente la ejecución del manifestante detenido Erfan Soltani, de 26 años, quien es acusado de “concentración ilegal” y de “atentar contra la seguridad nacional y de realizar actividades de propaganda contra el sistema”.

“En caso de que se comprueben los cargos presentados en contra del acusado, la sentencia establecida en la ley sería de prisión y básicamente una pena de muerte no esta prevista para tal delito en la ley”, indicó la agencia Mizan del Poder Judicial iraní.

Trump endurece su discurso y cuestiona a la oposición iraní

El presidente estadounidense Donald Trump expresó dudas sobre la capacidad del dirigente opositor iraní en el exilio Reza Pahlavi para liderar una eventual transición política en Irán.

En una entrevista con Reuters en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que Pahlavi “parece muy agradable”, pero cuestionó si podría reunir apoyo dentro del país. “No sé cómo funcionaría en su propio país. No estamos en ese punto todavía”, señaló y agregó que desconoce si la población iraní aceptaría su liderazgo, aunque sostuvo que, de hacerlo, “estaría bien” para Washington.

Aunque ha reiterado amenazas de intervenir en apoyo a los manifestantes iraníes, Trump evitó respaldar públicamente a Pahlavi como figura de la oposición y señaló que no tiene previsto mantener un encuentro con él.

Horas después, Pahlavi difundió un mensaje en redes sociales en el que delineó su visión de un Irán posterior a la República Islámica. El opositor planteó un país sin programa nuclear, sin apoyo a “grupos terroristas”, con relaciones normalizadas con Estados Unidos y el reconocimiento del Estado de Israel.

En su publicación, Pahlavi llamó a respaldar a los manifestantes y sostuvo que la caída del régimen instaurado tras la revolución islámica de 1979 permitiría establecer un gobierno laico y democrático. “ La caída de la República Islámica no solo devolverá la dignidad a mi pueblo, sino que beneficiará a la región y al mundo ”, escribió.

El dirigente, que reside en Estados Unidos, afirmó además que el actual sistema de gobierno ha asociado a Irán en el exterior con el “terrorismo”, el “extremismo” y la “pobreza”, y sostuvo que el “verdadero Irán” resurgirá una vez que el régimen sea derrocado.