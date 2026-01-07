La tensión con Irán recrudeció tras el conflicto armado con Israel a principio de 2025 (FUente: archivo).

Irán lanzó una advertencia explícita ante Estados Unidos e Israel en medio de una creciente tensión política y social. El Consejo de Defensa iraní aseguró que cualquier agresión será respondida con una reacción inmediata y contundente.

“Cualquier agresión contra los intereses nacionales, injerencia en los asuntos internos o acción contra la estabilidad de Irán será respondida de forma proporcional, específica y decisiva”, advirtió el organismo en un comunicado recogido por la agencia ISNA.

El Consejo condenó además la intensificación del lenguaje amenazante y calificó de “intervencionistas” las declaraciones de Washington y Tel Aviv. Según el texto, la seguridad y la integridad territorial del país constituyen una “línea roja infranqueable”.

Amenazas de Estados Unidos e Israel elevan la tensión regional

La advertencia iraní se produjo después de nuevas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la situación interna del país persa. El mandatario afirmó que Estados Unidos sigue de cerca los acontecimientos y lanzó una advertencia directa.

“Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos va a responder con mucha dureza”, dijo Trump, quien ya había amenazado con intervenir si Irán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó su respaldo a las protestas. “Israel es solidario con la lucha del pueblo iraní y con sus aspiraciones a la libertad y a la justicia”, afirmó el lunes.

Teherán invoca la legítima defensa ante señales de amenaza

En respuesta a estas declaraciones, el Consejo de Defensa iraní sostuvo que su estrategia de seguridad no se limita a reaccionar tras un ataque concreto. El organismo subrayó que también evalúa amenazas previas.

“El uso reiterado de un lenguaje de amenaza que va más allá de una postura meramente verbal puede interpretarse como un comportamiento hostil”, señaló el Consejo en su comunicado oficial.

Desde Teherán remarcan que este enfoque se basa en el derecho a la legítima defensa y en la necesidad de preservar la estabilidad interna frente a presiones externas.

Protestas en Irán: balance de víctimas y detenidos

Las advertencias internacionales se producen en un contexto de fuerte conflictividad social. Irán atraviesa protestas desde el 28 de diciembre, que comenzaron con reclamos económicos y derivaron en consignas políticas.

Algunas manifestaciones incluso han exigido el fin de la República Islámica. Las autoridades han calificado a los manifestantes como alborotadores y “actores de enemigos” extranjeros.

Según datos de la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, al menos 29 personas han muerto y 1203 han sido detenidas durante las protestas.