El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su gobierno está valorando “algunas opciones muy fuertes” contra Irán, incluida una posible intervención militar, por las protestas en las que el régimen ya asesinó a más de 500 individuos.

Al ser consultado por periodistas a bordo del Air Force One si Irán cruzó una línea roja para provocar una respuesta, Trump respondió: “Están empezando (a cruzarla), según parece”.

“Estamos mirándolo muy seriamente. El Ejército está mirándolo y nosotros estamos valorando algunas opciones muy fuertes. Tomaremos una decisión”, indicó el mandatario, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Trump también agregó que recibe información “cada hora” sobre la situación en Irán, mientras que tiene previsto ser informado este martes sobre las opciones para responder a los disturbios en Irán, según reportó The Wall Street Journal.

El secretario de Estado, Marco Rubio, el titular de Defensa, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, asistirán también a la reunión de este martes, dijo el citado medio, y añadió que Trump no espera tomar una decisión definitiva en esa reunión, dado que las deliberaciones están todavía en una etapa preliminar.

Las opciones que evalúa EE.UU. contra Irán

Las opciones de la Administración Trump incluirían impulsar las fuentes antigubernamentales de internet, desplegar ciberarmamento secreto contra instalaciones militares y civiles iraníes, imponer más sanciones contra el país y ataques militares, así como la posibilidad de enviar terminales de Starlink, el servicio de internet por satélite de Elon Musk, a Irán.

Por lo pronto, el Pentágono no movilizó fuerzas para preparar potenciales ataques militares. Es que, de hacerlo, Estados Unidos no solo necesitaría desplegar activos para lanzar ofensivas, sino que también debería proteger a los efectivos estadounidenses en la región.

Irán: más de 500 muertos por la represión a las protestas

A finales de diciembre comenzaron las protestas en varias ciudades iraníes por la drástica devaluación del rial, la moneda iraní, y las dificultades económicas prolongadas.

La violenta represión contra las protestas que sacuden aIrán desde hace dos semanas dejó al menos 538 muertos, según datos difundidos este domingo por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Estados Unidos que monitorea la situación en el país persa.

La cifra, que supera ampliamente los recuentos previos, incluye 490 manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, activistas temen que el número real sea considerablemente mayor debido al apagón informativo que dificulta la verificación de información desde el exterior.