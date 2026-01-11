La violenta represión contra las protestas que sacuden a Irán desde hace dos semanas dejó al menos 538 muertos, según datos difundidos este domingo por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Estados Unidos que monitorea la situación en el país persa.

La cifra, que supera ampliamente los recuentos previos, incluye 490 manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, activistas temen que el número real sea considerablemente mayor debido al apagón informativo que dificulta la verificación de información desde el exterior.

Más de 10.000 detenidos en medio del bloqueo comunicacional

HRANA, que obtiene sus datos de activistas dentro de Irán que verifican la información sobre el terreno, reportó además que más de 10.600 personas fueron arrestadas durante las dos semanas de movilizaciones. La organización cuenta con un historial de precisión en la documentación de disturbios previos en el país.

El régimen iraní cortó las comunicaciones en todo el territorio nacional: el servicio de internet permanece caído y las líneas telefónicas están bloqueadas, lo que volvió extremadamente difícil para observadores internacionales evaluar la verdadera dimensión de las protestas y la represión.

Casa incendiada en Teherán luego de las protestas (Fuente: EFE).

Las autoridades de Teherán no difundieron cifras oficiales sobre víctimas fatales ni detenciones, manteniendo un silencio que alimenta las sospechas sobre la magnitud de la represión.

Temor a una “represión sangrienta” bajo el apagón

El corte total de comunicaciones generó alarma internacional ante la posibilidad de que sectores duros dentro del aparato de seguridad iraní aprovechen la falta de visibilidad para intensificar la violencia contra los manifestantes.

A pesar de la represión, los manifestantes volvieron a salir masivamente a las calles este domingo por la mañana, tanto en Teherán como en Mashhad, la segunda ciudad más grande del país.

Tensión internacional: Trump ofrece “ayuda” a los manifestantes

El presidente estadounidense Donald Trump expresó su respaldo a las protestas a través de las redes sociales: “Irán está mirando a la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡¡¡Estados Unidos está listo para ayudar!!!”, escribió.

Según dos fuentes familiarizadas con las discusiones internas de la Casa Blanca que hablaron bajo condición de anonimato, Trump y su equipo de seguridad nacional están evaluando una amplia gama de posibles respuestas contra Irán, que incluyen:

Ciberataques contra infraestructura iraní.

Ataques directos por parte de Estados Unidos o Israel

Hasta el momento, la Casa Blanca no respondió solicitudes de comentarios ni indicó haber tomado decisiones concretas al respecto.

En respuesta a las declaraciones de Trump, Teherán advirtió que consideraría “objetivos legítimos” al ejército estadounidense e Israel si Washington utiliza la fuerza para proteger a los manifestantes, escalando la tensión regional.

Protestas dispersas y vigilancia con drones

Videos que circularon en internet desde Irán —presumiblemente transmitidos mediante dispositivos satelitales Starlink que eluden el bloqueo— mostraron concentraciones en el barrio de Punak, al norte de Teherán. Las imágenes revelaron calles cortadas por las autoridades, mientras manifestantes agitaban celulares encendidos en señal de protesta. En otros registros se escuchaban golpes sobre objetos metálicos y estallidos de artefactos pirotécnicos.

“El patrón de protestas en la capital ha tomado en gran medida la forma de reuniones dispersas, de corta duración y fluidas, un enfoque moldeado en respuesta a la fuerte presencia de fuerzas de seguridad y al aumento de la presión sobre el terreno”, informó HRANA.

La organización agregó que se recibieron reportes de drones de vigilancia sobrevolando los puntos de concentración y movimientos constantes de fuerzas de seguridad alrededor de las zonas de protesta, lo que indica un monitoreo intensivo por parte del régimen.