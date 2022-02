¿Por qué no empezó la Tercera Guerra Mundial?, la respuesta de los especialistas

"Estamos en la situación más delicada desde la Segunda Guerra Mundial" , advirtió el excomandante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de Gran Bretaña, Richard Shirreff, en diálogo con la BBC. "La situación podría convertirse en una guerra de escala no vista en Europa desde 1945. Creo que es difícil exagerar la gravedad de la situación" , continuó.

Las señales de alertas que tuvieron lugar el último martes, sumaron este jueves una nueva escalada de tensión después de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, diera inicio a las "operaciones especiales" con el posterior avance de tropas en territorio ucraniano.

En tanto, Washington amenazó con sanciones económicas aunque descartó el envío de tropas norteamericanas a la zona de conflicto, por lo que la amenaza de que se produzca la Tercera Guerra Mundial pierde chances de concretarse.

"Putin ha dicho que Rusia no pretende conquistar Ucrania y solo tiene como objetivo las operaciones militares ucranianas. Sin embargo, se han producido ataques con misiles en varias ciudades de Ucrania, incluida la capital, Kiev, lo que significa que las operaciones militares están claramente más extendidas de lo que se temía inicialmente" , comentaron los expertos de Danske Bank.

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunió de urgencia en la madrugada del jueves (hora argentina), mientras los líderes del G7 ya preparan un encuentro para las próximas horas.

Ruth Ferrero-Turrión, investigadora del ICE , explicó en diálogo con Televisión Española que "todo puede suceder y todas las previsiones han saltado por los aires" . En su opinión, el ataque de Rusia "es irracional". "Estamos viendo ataques a todos los puntos de Ucrania".

"Putin está intentando destruir todas las infraestructuras militares de Ucrania para crear un corredor hasta Crimea. No está interesado en una conquista total de Ucrania" , apuntó.

En la misma dirección el analista Alejandro López Canorea, advirtió que el objetivo de Rusia es "crear un nuevo orden internacional".

"Esperábamos una guerra limitada en el Donbás, no esperábamos esta declaración de guerra a Ucrania . El discurso de Putin se ha enfocado en Ucrania, no en el Donbás. Tenemos cuatro frentes abiertos, pero la OTAN no va a intervenir porque sería una confrontación directa con Rusia . Ucrania siempre ha estado sola, tiene apoyos puntuales pero ningún país va a intervenir militarmente", agregó.

Mira Milosevich, investigadora principal del Real Instituto Elcano, también indicó que "Ucrania está sola y esta es la tragedia de Ucrania" . Además, se mostró "muy preocupada" por la postura de Rusia y por los comentarios del Kremlin sobre la "creación artificial" del país gobernado por Volodímir Zelenski y el objetivo de "desmilitarización y la desnazificación".

