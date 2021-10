Petróleo: el Brent superó los u$s 86 y el WTI alcanzó un récord de siete años

El West Texas Intermediate (WTI), el petróleo de referencia de los Estados Unidos alcanzó la barrera de los u$s 85 el barril, un récord de siete años ; mientras que el Brent superó los u$s 86.

Los operadores están pagando mayores precios para asegurarse los suministros, en una estructura conocida como 'backwardation'. Uno de los principales problemas es que las reservas en Cushing (Oklahoma) el mayor centro de almacenamiento de los EE.UU., se están reduciendo rápidamente.

En los últimos 12 meses el precio del petróleo se ha duplicado y está avivando las preocupaciones inflacionarias. Por ahora, no parece que la tendencia vaya a revertirse y Wall Street ha ido revisando sus proyecciones, esperando que los precios sigan en aumento por más tiempo.

La espiral inflacionaria golpea de lleno a las empresas de consumo



"Parece que muchos aún anticipan continuas reducciones de los inventarios mundiales en los próximos meses y solo una mella en el crecimiento de la demanda podría cambiar el sentimiento subyacente", le dijo a Reuters, Tamas Varga, analista de petróleo de la corredora londinense PVM Oil Associates.

Luego de que los cierres por pandemia hundieran la demanda, el consumo de combustibles y destilados está retomando el promedio de los últimos cinco años en los EE.UU. , el mayor consumidor del mundo. De hecho, Goldman Sachs prevé que la demanda mundial de petróleo alcance los niveles pre-pandemia en el corto plazo, alrededor de los 100 millones de bpd.

Precios del crudo siguen trepando por miedo a crisis energética



Aunque no es su escenario base, si la tendencia persiste, el banco de inversión prevé que el barril de Brent pueda alcanzar los u$s 90 - una estimación más conservadora que los u$s 100 que proyectó Bank of America -, impulsado por el cambio de gas a petróleo, que podría implicar al menos un millón de barriles por día (bpd) adicionales.

La falta de gas sigue complicando a Europa y un asesor de la Casa Blanca en temas de energía, Amos Hochstein, dijo que "nos estamos acercando a ese punto [en respuesta a si Vladimir Putin usa el gas como un arma], en que Rusia tiene efectivamente el gas para suministrar y decide no hacerlo, y sólo lo hará si Europa accede a otras demandas que no tienen nada que ver".

China y Europa complicados por la crisis energética: qué pasó y cómo afecta a los precios del gas y el petróleo



Yuriy Vitrenko, director de la compañía energética estatal ucraniana Naftogaz, dijo que Rusia estaba tratando de chantajear a Europa para que certifique el gasoducto Nord Stream 2, que conecta a Rusia con Alemania a través del Mar Báltico, esquivando a Ucrania.

Pero China también está compitiendo por el gas y el petróleo -debido a la escasez de carbón, que representa más de la mitad de su matriz energética-, subiendo los precios a niveles récord. "A pesar de los recientes cortes de electricidad y de los impactos en la actividad industrial en China, es probable que la demanda de petróleo se vea respaldada por el cambio a generadores alimentados por diésel y a motores diésel en los camiones de GNL [gas natural licuado], así como por un aumento de la producción de carbón", prevé Goldman Sachs.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) está observando la suba de precios del gas y el carbón, que han sufrido mayores aumentos en comparación con el petróleo. La OPEP+ dijo a principios de este mes que continuaría con sus planes de aumentar gradualmente la producción en 400.000 bpd al mes hasta al menos abril de 2022.