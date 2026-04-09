Si bien el miércoles Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego en la guerra en Medio Oriente, la situación volvió a tensarse en las últimas horas por el intenso bombardeo de Israel sobre Beirut, el continuo control de Teherán sobre el Estrecho de Ormuz y la incertidumbre que esto genera sobre la economía global. Es que, horas después de que se anunciara el acuerdo, Israel bombardeó territorio libanés con ataques aéreos, lo que llevó al día más mortífero del país desde que comenzó la guerra, el pasado 28 de febrero. En este sentido, Irán afirmó que los bombardeos israelíes en el Líbano constituyen una “grave violación” del alto el fuego acordado con Estados Unidos. El viceministro Saeed Khatibzadeh advirtió que Washington “debe elegir entre la guerra y la paz” y calificó la ofensiva como una “especie de genocidio”. Los ataques dejaron al menos 254 muertos y más de 1100 heridos, mientras crece la presión internacional para frenar la escalada. Además, Israel aseguró que, en la avanzada de las últimas horas, mató a Ali Yusuf Harshi, un colaborador del líder de Hezbollah, Naim Kassem. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, insistió sobre que el fin de la guerra en el Líbano formaba parte del acuerdo de alto el fuego, pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Trump dijeron que no lo era. El jueves, Netanyahu dijo que Israel continuará atacando a Hezbollah “con fuerza, precisión y determinación.” Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que mantendrá desplegados barcos, aeronaves y personal militar en torno a Irán hasta que se cumpla “el acuerdo real”. “Si por alguna razón eso no ocurre, lo cual es altamente improbable, comenzarán los disparos, más grandes y más fuertes que cualquier cosa que se haya visto antes”, advirtió el mandatario en un mensaje publicado en Truth Social. Agencias de noticias semioficiales en Irán sugirieron que las fuerzas minaron el Estrecho de Ormuz, la vía fluvial crucial para el petróleo mundial y epicentro del conflicto armado. Pocas horas antes de que venciera el ultimátum que el presidente Donald Trump había impuesto a Teherán, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas, en un giro diplomático que llegó menos de dos horas antes de la fecha límite. El acuerdo fue el resultado de intensas negociaciones mediadas por Pakistán y se apoya en una propuesta de diez puntos presentada por el régimen iraní. El anuncio sacudió los mercados globales de inmediato: el precio del petróleo se desplomó y las bolsas del mundo respondieron con alzas generalizadas.