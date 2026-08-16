Quienes viajen hacia Estados Unidos deberán prestar especial atención a las normas de la Administración de Seguridad en el Transporte.

Construirán el metrocable más largo y con más estaciones del país: será la nueva joya de transporte y el orgullo del país

Las autoridades aeroportuarias confirmaron que continuarán aplicando de manera rigurosa las reglas de seguridad para todos los pasajeros con destino a Estados Unidos.

Durante la inspección del equipaje de mano, los agentes revisarán valija por valija para verificar que los líquidos transportados cumplan con los límites establecidos por la normativa vigente. En caso de detectar envases que excedan la cantidad autorizada, estos podrán ser retirados antes de que el viajero continúe hacia la sala de embarque.

Aunque muchas personas consideran que una botella de agua es un elemento indispensable durante un viaje, la regulación establece restricciones específicas para evitar inconvenientes en el punto de control. Por ello, conocer la norma antes de llegar al aeropuerto puede ahorrar tiempo y evitar pérdidas de objetos personales.

¿Qué cantidad de agua embotellada se puede llevar en el equipaje de mano para viajar a Estados Unidos?

La Transportation Security Administration (TSA) permite transportar agua embotellada en el equipaje de mano únicamente cuando el envase tenga una capacidad igual o inferior a 100 mililitros (3,4 onzas). Cualquier botella que supere ese límite será retirada durante la inspección de seguridad.

Además del tamaño del recipiente, la autoridad exige que todos los líquidos, aerosoles, geles, cremas y pastas viajen dentro de una única bolsa plástica transparente con cierre hermético, con capacidad aproximada de un litro (un cuarto de galón). Cada pasajero puede llevar solamente una de estas bolsas para atravesar el control de seguridad.

Autoridades aeroportuarias revisarán valija por valija y quitarán los objetos que incumplan esta norma.

¿Qué ocurre si la botella de agua supera los 100 ml?

Si el agua embotellada excede el límite permitido y el pasajero intenta ingresar con ella al control de seguridad, los agentes aeroportuarios podrán solicitar que sea desechada antes de continuar el proceso de inspección. La decisión final sobre el ingreso de cualquier artículo siempre queda en manos del personal de la TSA durante la revisión .

Por ese motivo, los viajeros que salgan desde Colombia hacia Estados Unidos deben revisar cuidadosamente el contenido de su equipaje de mano antes de llegar al aeropuerto, especialmente si transportan bebidas o cualquier otro líquido.

¿Cómo llevar agua sin incumplir la norma de la TSA?

Existen varias alternativas que permiten mantenerse hidratado sin infringir las reglas de seguridad aeroportuaria:

Llevar una botella reutilizable completamente vacía en el equipaje de mano y llenarla en los dispensadores de agua potable ubicados después del control de seguridad.

Comprar agua dentro de la zona de embarque, una vez superada la inspección, ya que las bebidas adquiridas allí no están sujetas al límite de 100 mililitros.

Si necesita transportar agua en un envase, verificar que su capacidad sea de 100 ml o menos y colocarla dentro de la bolsa plástica transparente junto con los demás líquidos permitidos.

¿Qué es la regla 3-1-1 para líquidos en vuelos hacia Estados Unidos?

La llamada regla 3-1-1 es la norma utilizada por la TSA para controlar el transporte de líquidos en el equipaje de mano.

Esta disposición establece tres condiciones principales:

Cada envase debe contener un máximo de 100 mililitros (3,4 onzas).

Todos los recipientes deben ir dentro de una sola bolsa plástica transparente con cierre hermético de aproximadamente un litro.

Cada pasajero solo puede presentar una bolsa de este tipo durante el control de seguridad.

¿Se puede llevar agua en el equipaje facturado?

Sí. Las restricciones de la regla 3-1-1 aplican únicamente al equipaje de mano.

En el equipaje facturado es posible transportar botellas de agua sin el límite de 100 mililitros, siempre que cumplan con las políticas de la aerolínea y no infrinjan otras normas de transporte.