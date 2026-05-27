Prohibirán el ingreso y egreso de Chile a quienes no cumplan este requisito.

Oficial | Argentina prohíbe el ingreso y la salida del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte

Tener el pasaporte vencido puede convertirse en un problema para miles de viajeros que planeen entrar o salir del país durante 2026. Aunque las reglamentaciones varían según la nacionalidad, las autoridades migratorias remarcaron que existen casos en los que el ingreso o egreso puede ser rechazado por falta de documentación vigente.

En el caso de Chile, las normas migratorias vigentes establecen que el pasaporte debe encontrarse válido y en regla para viajar al exterior. Además, varios destinos internacionales exigen una vigencia mínima de seis meses al momento del viaje.

De esta manera, ciudadanos chilenos y extranjeros podrían enfrentar restricciones para ingresar o salir del país si no realizaron a tiempo el trámite de renovación del documento o no cuentan con los permisos correspondientes.

Por qué Chile puede prohibir el ingreso o egreso de ciudadanos o extranjeros al país

Según informó ChileAtiende, el pasaporte es el documento oficial que habilita a los ciudadanos chilenos a viajar fuera del país.

El organismo explicó además que muchos países exigen que el documento tenga al menos seis meses de vigencia restante. En caso contrario, las aerolíneas pueden negar el embarque incluso antes de llegar al control migratorio.

Pasaporte de Chile

En Chile, quienes necesiten renovar el pasaporte deben realizar el trámite ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. Para hacerlo, se requiere contar con la cédula de identidad vigente y en buen estado.

Qué países permiten viajar sin pasaporte desde Chile

Existe una excepción para algunos destinos sudamericanos. De acuerdo con la información oficial de ChileAtiende, los ciudadanos chilenos pueden ingresar únicamente con la cédula de identidad vigente a:

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Sin embargo, las autoridades remarcan que si el vuelo realiza escalas en países que exigen pasaporte, el documento seguirá siendo obligatorio.

Qué pasa con los extranjeros que quieren ingresar a Chile

Las autoridades chilenas también aplican controles migratorios para los ciudadanos extranjeros que buscan ingresar al país como turistas, residentes temporales o visitantes.

Según la información oficial del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, toda persona extranjera debe presentar documentación válida y vigente al momento de ingresar o salir del territorio chileno.

Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran:

Pasaporte vigente.

Documento nacional de identidad vigente en casos habilitados por acuerdos regionales.

Visa o autorización previa, si corresponde según la nacionalidad.

Documentación migratoria aprobada para residencias temporales o permanentes.

Acreditación de medios económicos para la estadía.

Además, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), encargada del control migratorio, recomienda verificar que todos los documentos estén en buen estado y dentro de su período de validez antes de viajar.

Las autoridades pueden rechazar el ingreso de extranjeros cuando:

El pasaporte está vencido.

El documento de identidad no se encuentra vigente.

Falta una visa obligatoria.

La permanencia autorizada expiró.

Existen prohibiciones migratorias o antecedentes de ingreso irregular.

Incluso, en algunos casos las aerolíneas pueden impedir el embarque antes de salir del país de origen si detectan problemas con la documentación.