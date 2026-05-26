La legislación vigente en Texas, Estados Unidos, sobre la inscripción de recién nacidos suele generar dudas, especialmente cuando los padres no están casados legalmente. En esos casos, las normas estatales establecen cómo debe registrarse al menor en el Registro Civil y contemplan situaciones en las que el bebé recibe automáticamente el apellido de la madre.

Dicha disposición responde a las normas vigentes en el estado, así como de los procedimientos establecidos por el Departamento de Salud, que regulan la forma en que se debe completar el certificado de nacimiento en Texas en aquellos casos en que no existe un vínculo matrimonial legal entre los progenitores.

Qué implica la situación de padres no casados en Texas

Cuando una pareja no se encuentra casada en el momento del nacimiento en Texas, el padre no adquiere automáticamente el reconocimiento en el acta correspondiente. Para que su apellido aparezca en el certificado, ambos progenitores deben suscribir un documento oficial denominado Acknowledgment of Paternity (AOP).

En el caso de que dicho reconocimiento no sea formalizado:

El bebé será inscrito con el apellido de la madre .

El nombre del padre no figurará en el certificado de nacimiento.

No se establece la paternidad legal de manera automática.

Dicha normativa se aplica en hospitales y oficinas del registro civil a lo largo de todo el estado.

Conoce en qué casos se aplicará esta medida.

El documento esencial para que el bebé pueda registrarse con el apellido del padre

El formulario de reconocimiento de paternidad está administrado por el Texas Vital Statistics, que forma parte del sistema de salud estatal.

Cuando ambos padres firman el AOP:

El padre es incorporado legalmente al certificado.

Se puede elegir el apellido del padre, de la madre o una combinación .

Se reconocen derechos y responsabilidades legales, como manutención y custodia.

Cómo afecta esta normativa al certificado de nacimiento

El procedimiento forma parte del sistema de registro civil supervisado por el Texas Department of State Health Services. La medida no implica un cambio reciente, sino la aplicación de la normativa vigente en casos donde no hay matrimonio ni reconocimiento formal.

Por eso, las autoridades recomiendan que las parejas que deseen incluir el apellido del padre completen el trámite en el hospital o ante las oficinas correspondientes lo antes posible.