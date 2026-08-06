Aplicarán multas a quienes no cumplan con este requisito.

Las sucesivas olas de calor dispararon la venta de aires acondicionados en España y cada vez más familias buscan instalar un sistema de climatización para hacer frente a las altas temperaturas. Sin embargo, colocar uno de estos equipos sin respetar la normativa vigente puede salir mucho más caro que la compra del propio aparato.

La legislación española establece requisitos específicos para la instalación de equipos que utilizan gases fluorados y prevé sanciones económicas para quienes incumplan las normas, especialmente cuando los trabajos son realizados por personas no habilitadas o sin respetar la regulación vigente.

¿Por qué pueden aplicar una multa por instalar un aire acondicionado?

La normativa española dispone que los equipos de aire acondicionado que utilizan gases fluorados solo pueden ser manipulados e instalados por empresas y técnicos debidamente certificados.

El objetivo de esta exigencia es reducir los riesgos asociados a una instalación incorrecta.

Estos gases poseen un elevado potencial de calentamiento global y, si se producen fugas o una manipulación inadecuada, pueden generar daños ambientales, fallas en el funcionamiento del equipo e incluso comprometer la seguridad de las personas.

El Gobierno puede sancionar a propietarios e inquilinos que tengan el aire acondicionado en la fachada y no cumplan esta condición. Cronista

La regulación está contemplada en el Real Decreto 115/2017, que establece las condiciones para la comercialización y manipulación de gases fluorados, y en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que fija los requisitos técnicos que deben cumplir este tipo de instalaciones.

¿De cuánto puede ser la multa?

Los incumplimientos administrativos o relacionados con la documentación pueden derivar en multas de varios cientos de euros.

Sin embargo, cuando se detecta una manipulación indebida de gases fluorados o se incumplen las exigencias previstas por la normativa, las sanciones pueden llegar hasta los 20.000 euros.

¿Qué equipos están alcanzados por la norma?

La regulación aplica a los equipos de climatización que funcionan con gases fluorados, utilizados como refrigerantes en gran parte de los aires acondicionados residenciales y comerciales.

Por ese motivo, las autoridades exigen que la instalación sea realizada por profesionales habilitados , quienes cuentan con la certificación necesaria para manipular este tipo de sustancias y garantizar que el equipo cumpla con las normas de seguridad y protección ambiental.

Qué dice la normativa española

El Real Decreto 115/2017 regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y restringe estas tareas a personal certificado, mientras que el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) establece los requisitos técnicos que deben respetarse durante la instalación.

De acuerdo con esta normativa, contratar a un instalador no habilitado o realizar una manipulación que incumpla las exigencias legales puede derivar en sanciones administrativas que, en los casos más graves, alcanzan los 20.000 euros.