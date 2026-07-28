Oficial | España y más de 20 países restringirán la entrada a estos parques para frenar el turismo masivo

Europa enfrenta un desafío creciente con el turismo masivo en sus espacios naturales más valiosos. España, junto a Italia, Francia, Alemania y más de 20 países de la Unión Europea, implementa medidas concretas para regular el acceso a parques y sitios protegidos de la Red Natura 2000.

Estas acciones buscan equilibrar la llegada de visitantes con la protección de la biodiversidad y la sostenibilidad a largo plazo. Lejos de cierres totales, las nuevas directrices promueven una gestión científica basada en la capacidad de carga de cada espacio. De esta forma, se protege el patrimonio natural mientras se mantiene el importante aporte económico del turismo en el continente.

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¿De qué se trata esta medida?

La Red Natura 2000 constituye la mayor red de áreas protegidas del mundo, con más de 27.000 sitios que cubren casi el 20% del territorio europeo. Estos espacios generan entre 50.000 y 85.000 millones de euros anuales gracias al turismo y sostienen hasta 2 millones de empleos equivalentes a tiempo completo, especialmente en zonas rurales, costeras y de montaña.

Sin embargo, el turismo masivo genera presiones como degradación de hábitats, disturbios a especies, contaminación y agotamiento de recursos. Ante esto, la Comisión Europea publicó el 14 de julio de 2026 nuevas directrices para integrar el turismo sostenible en estos parques. España se suma activamente a esta iniciativa europea de gestión responsable.

¿Qué medidas aplicarán España y los países europeos?

Las directrices no prohíben el acceso general, sino que establecen un marco de gestión científica:

Evaluación de la capacidad de carga de cada sitio para determinar límites sostenibles de visitantes.

Limitación de acceso en zonas sensibles, especialmente durante temporadas de cría de especies.

Impulso de alojamientos con certificación ecológica y mejora del transporte público para reducir emisiones.

Monitoreo constante del impacto mediante indicadores científicos.

Promoción de turismo distribuido durante todo el año hacia destinos rurales menos saturados.

Estos cambios ya se observan en lugares como los Picos de Europa, Doñana, Canarias o los Pirineos en España, y en equivalentes como los Calanques en Francia o islas italianas.

Beneficios económicos y ambientales de la iniciativa

El turismo representa el 7,1% del valor agregado bruto de la UE (alrededor de 807.000 millones de euros en 2024) y más del 12% del PIB español. Las nuevas reglas de la Red Natura 2000 buscan que este crecimiento no destruya los atractivos naturales que lo generan.

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Desde el punto de vista ambiental, las medidas fortalecen la resiliencia frente al cambio climático y preservan servicios ecosistémicos clave como el almacenamiento de carbono. Para los visitantes, significan experiencias de mayor calidad en entornos mejor conservados, con énfasis en ecoturismo responsable.

Cómo afectará al turista y recomendaciones prácticas

Los viajeros deberán planificar con antelación en muchos parques. Se esperan más sistemas de reservas previas, límites diarios de vehículos y regulaciones en senderos o zonas de alta fragilidad. No se trata de prohibiciones absolutas, sino de visitas más ordenadas y respetuosas.

Recomendaciones:

Consulta siempre las normas específicas del parque antes de viajar.

Prefiere transporte público o visitas fuera de temporada alta.

Elige operadores turísticos con certificación ecológica.

Respeta las indicaciones de capacidad y senderos señalizados.

Esta ofensiva coordinada de España y más de 20 países marca un antes y un después en la lucha contra el turismo masivo en la Red Natura 2000. El objetivo es claro: proteger la naturaleza sin renunciar a sus beneficios económicos y sociales.