Las caminatas matutinas por Forrest Beach, en el norte de Australia, suelen ser tranquilas, marcadas solo por el sonido del mar. Sin embargo, en los últimos días, una serie de objetos fuera de este mundo rompió la calma de los residentes. Lo que a simple vista parecían boyas industriales o restos de algún naufragio, pronto escaló a una preocupación de seguridad nacional que obligó a acordonar la zona y convocar a especialistas en materiales peligrosos.

La incertidumbre terminó cuando la Policía de Queensland y el Departamento de Bomberos confirmaron la naturaleza del hallazgo: seis esferas metálicas de origen aeroespacial que fueron arrastradas por la marea.

La principal hipótesis de la Agencia Espacial Australiana (ASA) es que se trata de “bolas espaciales”, componentes técnicos de cohetes que regresaron a la Tierra de forma no controlada. La alerta se activó ante la posibilidad de que estos tanques contuvieran restos de sustancias químicas altamente nocivas para la salud.

El peligro invisible: la amenaza de la hidracina

El mayor temor de los equipos de respuesta inmediata no es la estructura metálica en sí, sino su contenido. Según los expertos, este tipo de recipientes suelen utilizarse para almacenar hidracina, un combustible aeroespacial extremadamente tóxico. “El contacto o la inhalación de vapores de hidracina puede causar daños severos en el sistema nervioso y los pulmones”, explicaron fuentes de seguridad.

La profesora Alice Gorman, reconocida arqueóloga espacial de la Universidad de Flinders, analizó los restos de forma remota. Un dato que llamó su atención es que las esferas no presentan las típicas marcas de quemaduras por reingreso atmosférico (ablación). Esto sugiere que las piezas no cayeron desde la órbita profunda, sino que probablemente se desprendieron de una etapa superior de un cohete —como el modelo ruso Fregat— durante la separación de módulos en pleno vuelo, cayendo directamente al océano.

Un cementerio espacial en las costas australianas

Este incidente no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia creciente. Australia, por su vasta extensión y ubicación geográfica, se ha convertido en un “receptor” frecuente de basura espacial.

Antecedente cercano: en 2023, un enorme cilindro metálico perteneciente a un cohete indio apareció en una playa de Australia Occidental, generando un fenómeno similar de curiosidad y temor.

El caso SpaceX: en 2022, fragmentos de una misión de Elon Musk fueron hallados en campos de pastoreo en las Snowy Mountains.

Actualmente, se calcula que hay más de 30.000 fragmentos de desechos espaciales orbitando el planeta. “En el último lustro hemos tenido más lanzamientos que en toda la historia de la humanidad”, advirtió Gorman, lo que explica por qué estos hallazgos son cada vez más frecuentes en las costas del Pacífico.

El operativo de recuperación

De las seis esferas reportadas, cinco ya fueron puestas a resguardo en contenedores sellados por los bomberos de Queensland. La sexta permanece bajo custodia para análisis técnicos que permitan confirmar su procedencia exacta.

Las autoridades instaron a la población a no acercarse a ningún objeto extraño que aparezca en la arena en los próximos días. Dado el comportamiento de las corrientes marinas en esta época del año, no se descarta que nuevos fragmentos de la misma estructura aparezcan en las playas vecinas. Por ahora, el espacio parece estar enviando un mensaje claro: lo que sube, tarde o temprano, tiene que bajar.