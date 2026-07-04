Reino Unido, Australia y China prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Tanto Reino Unido, Australia y China han reforzado los controles migratorios, impidiendo el ingreso y la salida del país a aquellas personas que posean un pasaporte vencido o cuya validez sea insuficiente de acuerdo a las nuevas normativas internacionales.

Las autoridades aeroportuarias y los organismos migratorios han enfatizado que muchos individuos ignoran que ciertos destinos, como ellos Reino Unido, Australia y China, requieren un mínimo de meses de vigencia en el pasaporte para permitir la autorización del viaje.

Miles de viajeros de México deben verificar la vigencia de su documentación antes de organizar sus vacaciones o viajes de trabajo al extranjero.

Consulta la lista de objetos prohibidos de la TSA antes de viajar a EE. UU. en invierno. (foto: archivo).

El trámite obligatorio que deben completar los viajeros antes de salir del país

La renovación del pasaporte es un requisito fundamental a realizar antes de que este expire o cuando su periodo de validez sea corto.

Es importante destacar que numerosos países requieren que el documento posea un mínimo de seis meses de validez a contar desde la fecha programada para el ingreso.

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Requisitos y restricciones para ingresar al Reino Unido

El Reino Unido se considera uno de los principales destinos europeos, apreciado por su relevante historia y cultura, lo que atrae a turistas mexicanos. Estos ciudadanos no requieren visa para estancias turísticas que no excedan los 180 días.

No obstante, a partir del 8 de enero de 2025, será un requisito proceder con la obtención de una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) antes de iniciar su viaje.

Imagen ilustrativa.

Cómo solicitar la ETA para ingresar al Reino Unido

Se hace necesario realizar la solicitud a través de la aplicación oficial UK ETA. El costo de este trámite es de £10 y su validez es de dos años, permitiendo entradas múltiples.

Es fundamental contar con un pasaporte vigente, demostrar una prueba del alojamiento, disponer de fondos suficientes y presentar un boleto de regreso. Es importante destacar que no se permite el desempeño de actividades laborales bajo la condición de turista.

Los ciudadanos mexicanos están obligados a obtener una visa para cualquier tipo de viaje, sin excepciones. Este destino resulta atractivo debido a su notable combinación de naturaleza extrema, modernas ciudades con un elevado índice de calidad de vida y un sistema de educación superior con reconocimiento internacional.

En este contexto, la visa más frecuente es la Visitor Visa Subclass 600, que permite estadías que oscilan entre 3 y 12 meses, dependiendo de la situación particular. El trámite se realiza en línea mediante ImmiAccount y puede demorar hasta seis semanas en su procesamiento.

Es fundamental presentar un pasaporte vigente, evidencia de lazos con México, solvencia económica e itinerario de viaje. Cabe destacar que esta visa no permite trabajar y es importante mencionar que no se ofrece una Working Holiday Visa para ciudadanos mexicanos.

China es un país de notable interés debido a su vasta riqueza cultural, histórica y comercial. Es importante destacar que los ciudadanos mexicanos deben obtener una visa para su ingreso, dado que México no forma parte del programa que permite la exención de 30 días.

La complejidad de los requisitos de entrada es un aspecto relevante para quienes deseen viajar.

Es aconsejable familiarizarse con las regulaciones vigentes antes de planificar el viaje.

Existen distintos tipos de visas que pueden ser solicitadas, entre ellas:

L, de turismo

M, de negocios

F, de intercambio académico

X, de estudios

Z, de trabajo.

pasaporte con 6 meses de vigencia