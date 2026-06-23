Impulsan una megaobra con 5,9 kilómetros de túneles subterráneos: estas son todas las mejoras para millones de personas

Una de las mayores obras de infraestructura ferroviaria de Australia avanza con el objetivo de cambiar por completo la movilidad urbana de una región que concentra a millones de habitantes. Se trata de Cross River Rail, un proyecto que incorpora una nueva línea ferroviaria y un sistema de túneles subterráneos que atravesarán el centro de la ciudad y el río Brisbane.

La iniciativa busca mejorar la capacidad del transporte público, reducir los tiempos de viaje y preparar la red ferroviaria para el crecimiento demográfico de las próximas décadas. Con nuevas estaciones, tecnología de señalización avanzada y múltiples obras complementarias, el proyecto se perfila como una transformación histórica para el sudeste de Queensland.

Cross River Rail: la nueva línea ferroviaria que cambiará la movilidad urbana

Cross River Rail consiste en una nueva línea ferroviaria de 10,2 kilómetros que incluye 5,9 kilómetros de túneles gemelos bajo el río Brisbane y el distrito financiero central (CBD). El proyecto incorpora cuatro nuevas estaciones subterráneas ubicadas en Boggo Road, Woolloongabba, Albert Street y Roma Street.

Además de la construcción de la nueva línea, la autoridad responsable del proyecto también desarrolla una estación elevada en Exhibition, la reconstrucción de siete estaciones suburbanas entre Dutton Park y Salisbury, tres nuevas estaciones en la línea de Gold Coast y nuevas instalaciones para el estacionamiento y mantenimiento de trenes. Según los responsables de la obra, la expansión permitirá aumentar la capacidad del sistema ferroviario y responder a las necesidades de una población en constante crecimiento.

La ciudad avanza con un túnel ferroviario de 10,2 kilómetros para todos los usuarios del transporte público. Sitio web de Cross River Rail

Las obras avanzan en catorce frentes de construcción

La construcción se desarrolla actualmente en catorce sitios de trabajo distribuidos por el sudeste de Queensland. Tras la finalización de las excavaciones de los túneles en 2021, los trabajos se concentran ahora en la construcción de estaciones, la instalación de vías férreas y los sistemas mecánicos y eléctricos.

Las cuatro estaciones subterráneas ya están conectadas mediante los túneles que unen el portal norte con el portal sur, situado cerca de Dutton Park. Paralelamente, continúan las obras de reconstrucción de estaciones existentes, incluyendo trabajos de accesibilidad en varias terminales ferroviarias.

También avanzan las instalaciones de estacionamiento de trenes en Mayne Yard y Clapham Yard, mientras que se desarrolla la implementación de un moderno sistema de señalización ferroviaria para mejorar la eficiencia y seguridad de la red.

La ciudad avanza con un túnel ferroviario de 10,2 kilómetros para todos los usuarios del transporte público. Sitio web de Cross River Rail

Los beneficios que promete el proyecto para millones de habitantes

Cross River Rail fue concebido para transformar la manera en que se desplazan los habitantes de todo el sudeste de Queensland. Entre los principales beneficios previstos se encuentran trayectos más rápidos, estaciones ubicadas en puntos más convenientes y una mayor frecuencia de servicios ferroviarios.

La obra también busca convertir al transporte público en una alternativa más atractiva para los desplazamientos diarios, contribuyendo a disminuir la congestión vehicular en las carreteras de la región.

La ruta completa incluirá 10,2 kilómetros de nueva infraestructura ferroviaria, cuatro estaciones subterráneas, 5,9 kilómetros de túneles bajo el río Brisbane y el centro urbano, además de la reconstrucción de ocho estaciones de superficie y nuevas instalaciones complementarias destinadas a reforzar la capacidad del sistema ferroviario regional.